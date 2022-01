Ridículo el vídeo de anonnymus: Cuitláhuac

Las diferencias que tiene el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez con su antecesor, el panista, Miguel Ángel Yunes Linares se mantienen y no se generan sospechas de agresiones.

Así lo reveló en conferencia de prensa el mandatario estatal al ser cuestionado sobre un video que comenzó a circular en redes sociales donde aparece el personaje de Anonymous.

“Dicen que me van a matar, que a Eric, que los Yunes están planeando y ahí empiezan a inventar, es hasta ridículo lo que plantea el video. Si tenemos diferencias, las mantengo y sé por qué lo señalo, pero de ahí a que sospeche que está tramando, es otra cosa. No tengo miedo, no tengo temor, estamos apegados al derecho y a la justicia”, respondió.

García Jiménez refirió que no tiene miedo y que seguirá laborando como cualquier día aún con las supuestas amenazas que aparecen en el film que circuló la tarde noche del miércoles.

“El que nada debe, nada teme, pero no podemos restringir las redes y estar sobre de ellos por cada chisme que inventen a menos que dañen derechos y eso ya está en las leyes. A mí no me daña y creo que a Miguel tampoco”, continuó.

En cuanto a la posibilidad de iniciar una investigación con ayuda de la policía cibernética para dar con el origen de quién o quienes lo difundieron, García Jiménez comentó que todos son libres de hacerlo siempre y cuando no agredan los derechos de otras personas.

“Las redes son libres y es mejor tener esa libertad en las redes y seamos ciudadanos consientes qué ver, qué ignorar y a qué hacerle caso y que tengamos distintas versiones. No solo una, la que dice el gobierno, que exista otra”, remató.

Arantxa Arcos / El Dictamen

