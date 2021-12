El senador Ricardo Monreal llegó este viernes al estado de Veracruz para, dijo, reunirse con los detenidos injustamente en Pacho Viejo; fue recibido por su colega Dante Delgado Rannauro.

“Vengo a cerrar filas con los pobres, los humillados”

“Siempre he dicho que a mí me llama ser el hombre del deber, no del placer, y hoy vengo por un deber moral con la gente de Veracruz, vengo a cerrar filas con los pobres, con los humillados, con las familias de los que están detenidos injustamente”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

En el video, el senador se disculpa con su familia por no estar presente con ellos en los preparativos de la cena de Navidad, pero, reiteró, “el deber me llama”.

Estamos en Veracruz, para cerrar filas con quienes sufren, con las personas inocentes que padecen persecución y con sus familias.

Este viernes, se anunció la visita que harán Monreal, Dante y otros personajes al penal de Pacho Viejo en Coatepec, donde buscará poder dialogar con quienes han sido procesados por delitos donde se hayan violentado sus derechos humanos, principalmente, buscará reunirse con su amigo José Manuel del Río Virgen, quien fuera detenido en días pasados en la entidad acusado de un delito que, ha repetido varias veces el senador, no cometió.

Ricardo Monreal visita en Pacho Viejo a su “querido amigo” José Manuel “N”

El encuentro está programado para las 13:00 horas de este 24 de diciembre en el Cereso; antes de viajar a Xalapa, desayunó en el aeropuerto de la ciudad de Veracruz.

