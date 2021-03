Ricardo Ahued va por la alcaldía de Xalapa, Senado le concede licencia

-Fueron muchos los senadores como Miguel Ángel Mancera, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes o René Álvarez, quienes expresaron el gusto de haber trabajado a su lado

-Se regresa Ernesto Pérez Astorga a suplirlo

Xalapa, Ver.- El Senado de la República aprobó por segunda ocasión, la solicitud de licencia al cargo al senador Ricardo Ahued Bardahuil, quien buscará la candidatura a la alcaldía de Xalapa por el partido Morena.

Luego de una muy larga lista de felicitaciones de parte de sus homólogos y homólogas por el papel desempeñado, su forma de conducirse y votar, aún en contra de aquellas iniciativas de su partido; expresó que él, junto con su familia llegaron a Xalapa “muertos de hambre”, pero “gracias a Dios aquí han vivido y crecido gracias al sudor de su frente”.

Fueron senadores como Miguel Ángel Mancera, Emilio Álvarez Icaza, Jovana Bañuelos, Martí Batres, Noé Castañón, Beatríz Paredes, Gloria Sánchez, Xóchitl Gálvez, entre muchos otros, quienes lo felicitaron y desearon éxito en su búsqueda por gobernar nuevamente a Xalapa.

Ahued Bardahuil agradeció a sus compañeros y a su coordinador, Ricardo Monreal por sus palabras; dijo que seguro no les fallará porque ve a la política como un acto de servir y no servirse.

“No me anima el poder por el poder para atropellar, para robar o para deteriorar la imagen de la política que de por sí persiste en nuestro país”, enfatizó.

De ser electo nuevamente como alcalde y se le considera que puede abanderar la causa, dijo que lo hará con la cara en alto.

Sostuvo que no defraudará las palabras de sus compañeras y sus compañeros, lo que hace es con la voluntad de servir a la tierra que lo vio crecer y donde nacieron sus hijos y nietos, además donde murieron sus padres.

“En esta tierra de Xalapa llegamos y voy a decir algo que mi padre me dijo desde muy pequeño que nunca se me olvidará: a Xalapa mi familia llegó muerta de hambre y gracias a Dios hemos crecido y vivido con el sudor de nuestra frente. Le debo a esta tierra que me convoca, militantes y simpatizantes, fundadoras y fundadores y sociedad civil de Xalapa. Lo haré con todo el cariño y respeto y seguramente no mancharé la imagen del Senado”, manifestó.

Finalmente, llamó a los senadores y senadoras a que sigan construyendo un país con tranquilidad, pues tienen en su manos la oportunidad de hacer un país mejor.

En su lugar quedará nuevamente su suplente el empresario Ernesto Pérez Astorga.

