Por: Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- La entrante administración del alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Barbahuil, será la encargada de analizar, con un nuevo presupuesto, si se realizan nuevos procesos de trabajo en los heredados por su antecesor.

El actual presidente municipal de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, informó que será la primera semana del mes de julio cuando se reúna formalmente con Ahued Bardauil para presentarle los proyectos a punto de terminar su administración municipal.

Al ser cuestionado sobre las obras que dejará pendiente o delegará a su sucesor, descartó que exista alguna y se remitió a decir que en próximos días se reunirán.

“No es el concepto de delegar obras, no es así. Nosotros estamos obligados a cerrar el ejercicio de los recursos públicos destinados a obra, en este año, no se dejan obras pendientes ni inconclusas, se cierran en este año y será la siguiente administración con un nuevo presupuesto que inaugure nuevos procesos de trabajo”.

Rodríguez Herrero recordó que la fecha aún no está concreta para citada reunión pero que será la siguiente semana, es decir, a principios del mes de julio, un mes después de efectuarse la elección a renovar su cargo y de conocer los resultados finales de esta.

“En los próximos días que nos reunamos con el equipo del licenciado Ahued, se examinarán los temas que serán importantes de seguimiento. Pero las obras se concluyen este año”, repitió.

El entrevistado agregó que el único posible pendiente sería el proyecto de construcción de un nuevo biodigestor que procesará hasta 60 toneladas diarias de residuos orgánicos en Xalapa.

Mencionó que durante tres años lo han gestionado pero por las medidas tomadas para prevenir contagios a Covid-19 y la misma pandemia, tuvieron retrasos y complicaciones para cumplir el proyecto.

“Estoy seguro que la siguiente administración lo culminará”, citó.

En cuanto al tema de parquímetros, respondió que es otro tema que deberá tratarse con el equipo de transición para el alcalde sucesor y ellos determinarán el visto bueno o no de la alternativa a ocupar en algunas calles de la ciudad.

Reyes Larios fue entrevistado en la presentación de los cuatro policías ciclistas de la Policía Municipal de Xalapa que reforzarán la cultura vial en la ciclovía de la avenida Adolfo Ruiz Cortines.

