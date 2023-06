El Registro Federal de Electores (RFE) del instituto Nacional Electoral (INE) ya emitió algunas credenciales de electoral que reconocen a los veracruzanos como no binarios, es decir, que ni se identifican ni como hombre, ni como mujer.

Así lo dio a conocer el vocal del RFE en Veracruz, Sergio Vera Olvera quien comentó que ya se tiene protocolos para emitir credenciales de personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer en Veracruz.

Hasta el momento explicó que el número es mejor, sin embargo, destacó que se trata de un logro importante pues el origen de este protocolo es el estado de Veracruz, “Ya emitimos la primera credencial, para ser sinceros, no tenemos más de 10 credenciales no binarias “.

RFE de Veracruz emite credenciales no binarias

Un veracruzano, destacó, fue el que tramitó un juicio para la protección de los derechos político-electorales, lo que permitió a las autoridades electorales validar que se puede considerar el no binario como un género en la credencial de elector.

“Se promovió un JDC que él no quería que en su credencial apareciera un sexo ni femenino ni masculino; él decía soy no binario, entonces esto modificó el procedimiento por orden del tribunal que si un ciudadano no quisiera que apareciera ninguno se los dos se emita una credencial no binaria”.

Agregó que estos casos se han registrado en Coahuila y Veracruz para posteriormente presentarse solicitudes en otros estados.

