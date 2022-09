Reuniones con colectivos de desaparecidos se retomarán: gobernador 

Las reuniones entre el gobierno del estado y colectivos de personas desaparecidas se retomarán “en algún momento”, comentó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.



Entrevistado en el Foro Cultural “Carmela Rey” durante la presentación de un álbum de estampas de “100 compromisos de la 4a Transformación” de Rafael Barajas “El Fisgón”, dijo que las reuniones se realizaron al inicio de su administración para darle prioridad al tema y que desde entonces se ha ido avanzado.



Lo anterior, a pesar de que los colectivos han criticado que estas reuniones se suspendieron desde el inicio de la pandemia por covid-19 y no se han retomado a pesar de que se han retomado las actividades de manera presencial.



“Sí se van a retomar algún momento se retomarán las búsquedas, la idea es ir avanzando en la identificación de cuerpos (…) Hemos avanzando, las cosas no son como antes, hemos avanzando y se ha dado respuesta. Fueron etapas que hemos tratando de atender, en la primera esta muy importante reunirnos con ellos para elevar la problemática a primer orden”.



Dijo que se ha ido avanzando en el tema de desapariciones pues anteriormente solo era simulación lo que hacían autoridades como la Fiscalía General de Veracruz.

“El mecanismo de búsqueda no funcionaba con el fiscal anterior, eran pura simulación, no se atendía con procedimientos metodológicos, se declaraba mesiánicamente una cosa y era otra como en el tema de las fosas de Arbolillo que decían que ya habían completado las búsquedas y los colectivos decían que no y se demostró que tenían razón los colectivos”.

Dijo que durante la pasada administración la Comisión Estatal de Búsqueda no existía pues solo “estaba en papel” y que gracias a su gobierno y los trabajos coordinados con la fiscal general Verónica Hernández Giadáns la situación ha cambiado.



El mandatario también avaló el trabajo de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns al cumplirse tres años de su llegada al cargo, pues dijo que se han logrado disminuir los delitos y se ha fortalecido la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

