Retorno a clases virtuales debe consultarse con madres y padres de familia: AEPF

Autoridades sanitarias, educativas y estatales, así como las madres y los padres de familia son quienes toman las decisiones en torno a la seguridad y salud de sus hijas e hijos y no el Congreso, recriminó el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Esteban Pablo Rodríguez Ortega.

Los comentarios de Rodríguez Ortega se dieron luego de las recientes declaraciones de la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, quien recomendó que, en los planteles en que se hayan presentado casos positivos de covid-19 deben cerrar sus puertas y retomar las clases en línea, tras recordar que el virus Ómicron es muy contagioso y ya está afectando a las infancias.

Recordó que varios de estos contagios se debieron a que, muchas personas no se protegieron debidamente y salieron de festejos decembrinos, así también, porque otras tantas, de manera voluntaria o involuntaria no se han vacunado, lo que complica la situación.

“Ese tema no le compete a ella, ese tema le compete al secretario de Salud, al secretario de Educación como al señor Gobernador determinar si se regresa a clases o no, entonces, ella habla y dice, ya casi dando por hecho que nos vamos a ir a clases virtuales nuevamente y, todo esto se da porque en diciembre todo mundo anduvo en plazas comerciales, en posadas, en pachangas y esta nueva cepa sí es peligrosa, pero no como al inicio del covid”.

Al respecto, el representante de los padres de familia reconoció que sí ha habido contagios recientemente, tales como en la escuela Enrique C. Rébsamen, en la Carlos A. Carrillo y en algunas otras de Xalapa, aunque resaltó que, en todas las escuelas se están aplicando de manera estricta todos los protocolos sanitarios y no se debe bajar la guardia.

En este tenor, comentó que, si la disposición es de retomar las clases de manera virtual, entonces, se debe de tomar la opinión de las madres y padres de familia, pues actualmente, cerca del 70% de las instituciones educativas ya se encuentran en clases presenciales.

“Lo primero que tenemos que hacer es una consulta a los padres de familia si están de acuerdo, porque muchos de ellos prefieren que sus hijos vayan a clases presenciales. El día 3 de enero regresamos a clases presenciales. Son 23 mil 980 escuelas de nivel básico en todo el estado. Estamos hablando que casi un 75% están en clases presenciales con las debidas medidas”

Así también, invitó a la diputada a ponerse a legislar en lugar de tomar decisiones que solo les competen a autoridades del sector salud, educativas, del gobierno estatal y las mismas madres y padres de familia.

Rodríguez Ortega consideró que, aunque la variante Ómicron es mayormente contagiosa, no es tan grave como en un inicio lo fue el hacer frente al mismo covid-19, por lo cual, consideró que, con que las familias sigan aplicando los cuidados sanitarios indicados, se puede seguir en esta dinámica.

“Sí, y quiero puntualizar que es muy importante que esta es decisión de los padres de familia si llevan o no sus hijos a clases, no de un diputado o diputada”, sostuvo.

Finalmente, comentó que, para informes, dudas, reportes o comentarios, las familias podrán llamar al número 2281 099852, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde y 4:00 a 6:30 de la tarde.

