El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del Programa IMSS-Bienestar en Veracruz Norte, llevó a cabo una Jornada de Cirugía Reconstructiva Pediátrica en el Hospital de Papantla de Olarte, donde se realizó con éxito una palatofaringoplastia en paciente pediátrico con labio leporino y paladar hendido.

“Se realizó la intervención a un muchachito que tiene una secuela de labio y paladar hendido, con el objetivo principal de aislar la cavidad oral de la cavidad nasal para favorecer al proceso de deglución y que, a través de un tratamiento de lenguaje mejore su fonación’’, mencionó el doctor Fernando Soriano Padilla, médico cirujano maxilofacial.

Jesús Daniel es originario de la comunidad de Xihuicalco del municipio de Chicontepec, Veracruz, actualmente tiene 10 años, él nació con labio leporino y paladar hendido, lo que dificulta su alimentación y capacidad de hablar.

Restauran médicos del Hospital Papantla de IMSS-Bienestar paladar hendido de menor

La señora Mafalda, mamá de Jesús Daniel, fue informada por una enfermera del Hospital de Chicontepec sobre la jornada quirúrgica, quien agradeció la atención de tomar en cuenta a su hijo para mejorar su calidad de vida con los procesos médicos del Programa IMSS-Bienestar.

“Mi hijo al no tener bien su paladar le ha ocasionado problemas al hablar, también no puede comer bien, por la misma situación padece desnutrición, en este caso veo muy bien la campaña, porque hay niños que no tienen la oportunidad de cirugía y uno tiene que buscar la manera de que los operen, porque es muy difícil que no puedan comer o hablar”, comentó la señora Mafalda.

Asimismo, agradeció a los doctores y al personal del hospital por haberle permitido entrar en esta campaña para operar a su hijo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ