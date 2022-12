Rescatan a tripulantes de barco pesquero desaparecido hace más de un mes; uno es de Veracruz           

El veracruzano Francisco Gaspar Herrera Valerio y cuatro tripulantes que se encontraba a la deriva en un barco pesquero desde el pasado mes de octubre tras salir de Progreso, Yucatán, fueron rescatados con vida.

Rosendo Valerio, tío de Francisco Gaspar, dijo en entrevista para XEU Noticias que este jueves 8 de diciembre, entre las 15:30 y 16:00 horas, uno de sus hermanos les informó que habían encontrado un barco en Soto la Marina, Tamaulipas, el cual fue remolcado.

Cabe recordar que Francisco Gaspar Herrera, de 32 años, y originario de Alvarado, Veracruz, es el capitán de la embarcación ‘Máximo Emanuel’, misma que salió de Progreso, Yucatán, el pasado 22 de octubre. Tenían que reportar en tierra el pasado 6 de noviembre; sin embargo, eso no ocurrió.

“Efectivamente, gracias a Dios, a los 20 o 30 minutos (de este jueves) nos confirmaron que se trataba del barco donde iba mi sobrino Francisco Gaspar, y el nombre del barco, Máximo Emanuel”, dijo Rosendo Valerio.

“Nos avisaron que habían encontrado un barco a la deriva frente a costas de La Pesca, que pertenece al municipio de Soto la Marina”, y los nombres de los tripulantes coincidían con el reporte que tenían por parte de la Capitanía de Puerto de Progreso, Yucatán, agregó. En entrevista telefónica para XEU Noticias, Rosendo Valerio señaló que a pesar de que en un principio se dijo que eran tres los tripulantes de esta embarcación, “fueron cinco elementos.

El capitán (Francisco Gaspar) y cuatro tripulantes más”. De acuerdo con lo que declaró Rosendo Valerio, tío del capitán de la embarcación, ellos quedaron a la deriva tras una falla en el motor, “el cual originó que se reventaran unas mangueras por donde pasa el diésel, y a modo de corregir la falla tuvieron que apagar el motor, pero no se percataron que el alternador no les estaba generando carga en la batería y cuando quisieron encender otra vez el barco ya no tuvieron carga y quedaron totalmente a la deriva”.

¿Cómo sobrevivieron? Rosendo Valerio comentó que, ante la situación, y de acuerdo a lo que ha señalado su sobrino, los tripulantes echaron ancla, y “en las noches veían que pasaban luces de los destellos de barco, hacían señales, prendieron fogatas, pero no los lograban identificar a lo lejos”.

Las cinco personas a bordo de esta embarcación fueron rescatadas con vida, “estaban un poco deshidratados, pero enseguida fueron atendidos por la Cruz Roja, ahí en La Pesca”.

Fueron llevados a un hospital para su revisión, “pero vieron que se encontraban en perfecto estado”, comentó el entrevistado. El tío de Francisco Gaspar señaló que, según relataron los tripulantes, durante estos días a la deriva, “rescataban agua de lluvia, lo que quedaba almacenado por el sereno y la situación de la humedad, es con lo que se refrescaban nada más los labios”.

Respecto a los alimentos, dijo que los tripulantes traen anzuelos y equipo de pesca, por lo que se ponían a pescar y tuvieron que comer pescado crudo alrededor de 20 días, “y las aves que se paraban en el barco, las sacrificaban para poder comer”.

“Lamentablemente se las tenían que comer crudas porque no tenían cómo cocinarlos”, abundó. Señaló que la embarcación ‘Máximo Emanuel’ fue identificada por un barco camaronero, que fue el que procedió a verificar que se tratara del barco reportado como desaparecido.

Según relató “los remolcó como unas 30 millas a la orilla, y llegando a la orilla fueron auxiliados por dos lanchas de la zona, que son pescadores, que traen lanchas grandes, y ellos los metieron como seis millas al puerto”.

“Estábamos felices ayer cuando recibimos la noticia. La alegría de escucharlos, que estuvieran bien”, concluyó Rosendo Valerio.

