Reprochan opacidad de gobiernos para combatir feminicidios

La integrante del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres indicó que gobiernos no atienden de manera oportuna los feminicidios

Si bien es cierto que en 2020 disminuyó en un 19.23% el delito de feminicidio en el estado de Veracruz, lo cierto es que los números siguen y es evidente para la población una falta de articulación entre las instituciones gubernamentales tanto a nivel estatal como federal reconoció, la doctora Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres (OUVMujeres).

Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres (OUVMujeres).

En este sentido, aseguró que la violencia hacia las mujeres no ha cesado, por lo que, hoy en día no existen las condiciones para que este sector de la población se sienta seguro en ninguna parte.

“A pesar de que la fiscal compartió el pasado 16 de febrero que en su comparecencia en el Congreso que los feminicidios habían disminuido, lo cierto es que no hay realmente una situación de seguridad para las mujeres (…) digamos que no es satisfactorio para la población femenina”, expuso la también integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Hay realmente una situación de seguridad para las mujeres

Asimismo, recordó que, ya de por sí el estado de Veracruz cuenta con dos declaratorias de alerta de violencia de género: una por violencia feminicida y la otra por agravio comparado, además de posicionarse en segundo lugar a nivel nacional, después del estado de México, por el delito de feminicidio de acuerdo a los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), ente que recientemente reportó seis feminicidios para enero de este 2021 y reportó cuatro en enero de 2020, aunado a que la tasa de incidencia de este delito en la entidad supera al promedio nacional, ya que mientras en la república mexicana se cometen 1.32 feminicidios por cada 100 mil habitantes, en Veracruz es de 1.80 casos.

Mientras que, en la reciente comparecencia de la Fiscala de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns ante el Congreso Local, se informó que en 2020 se iniciaron 182 carpetas por muertes violentas de mujeres, judicializándose únicamente 73; de las cuales, 57 fueron por feminicidio, además, se capturaron a 35 presuntos feminicidas y ocho de ellos recibieron sentencias condenatorias.

Casados González consideró que esta escasa coordinación en cuanto a las cifras que presentan dichas oficinas de gobierno no tiene razón de ser dado que los datos que ofrece el Sesnsp son proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, además, admitió que esta procuración de justicia no debe depender únicamente de una sola institución sino debe ser parte del esfuerzo de los tres órdenes gubernamentales, los cuales, al momento no han mostrado eficiencia para actuar en consecuencia.

“Esto habla, en primer lugar, de que no hay una proporción entre la impartición de justicia y los delitos que se comenten contra las mujeres (…) otra habla de la insuficiencia que hay para poder impartir justicia, para poder hacer todo el proceso burocrático que implica el abrir una carpeta, el capturar agresores, etcétera, y otro aspecto importante es porque los jueces son sumamente misóginos”.

No obstante, la investigadora señaló que, para poder contribuir con un entorno más seguro para este segmento de la población, es que el estado tome en cuenta varios elementos, tal como el hecho de que en el Código Penal Local se indica claramente que cualquier asesinato de mujeres debe iniciarse como feminicidio, lo cual permitirá que el o la agente de la fiscalía especializada evalúe si cumple con las condiciones de género para determinar si se trata de este delito o no, situación que no debería de descuidarse.

Reprochan opacidad de gobiernos para combatir feminicidios

Aunado a ello, el considerar que las féminas no tendrían más seguridad por el sólo hecho de aprehender a más feminicidas, sino que se debe trabajar más en materia de prevención de este tipo de ilícitos, pues no todas las víctimas tienen la capacidad de denunciar o hacer frente a su agresor.

Finalmente, la académica agregó que, de acuerdo a sus registros sobre notas publicadas en los diversos medios de comunicación por parte del OUVMujeres, en Veracruz se han presentado, en lo que va del año, cinco sucesos que contendrían elementos para ser considerados como feminicidios.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen