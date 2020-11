El reportero veracruzano Walter Ramírez Aguilar obtuvo un amparo para que lo dejaran ingresar al Congreso del Estado; esto luego de que el pasado 23 de noviembre por órdenes del diputado local de Morena, Henri Christophe Gómez Sánchez, ordenara que no se le permitiera el acceso.

Este viernes, con el amparo provisional 621/2020 del Juzgado Primero de Distrito le fue permitido ingresar por el jefe de seguridad de dicha soberanía, Simón Díaz Íñiguez.

Reportero logra amparo para ingresar al Congreso luego de que diputado se lo prohibiera

“Es en contra del Congreso. (El amparo) Dice que ésta medida surtirá efecto de manera inmediata sin necesidad de otorgar garantía alguna; entonces con este procedimiento el Congreso debe permitirme el acceso hasta en tanto no se resuelva de manera definitiva”, indicó.

Al reportero, quien por más de 14 años ha cubierto la fuente legislativa en el Congreso local como en la Cámara de Diputados, se le prohibió la entrada el pasado lunes por parte del jefe de seguridad. Lo anterior porque supuestamente había sido grosero y le había mentado la madre a unos elementos policiacos y porque supuestamente fuma en lugares prohibidos.

“Es una mentira completa. Debo decir que a lo largo de este periodo de encierro, las veces que he venido al Congreso he sido perseguido; el jefe de seguridad, Simón Díaz Íñiguez ha estado acosándome, hostigándome, querían alguna actitud insolente para poderme sacar… El motivo tiene que ver con el trabajo que realizo porque publiqué tres notas en contra de un diputado, donde demostraba su incongruencia como ser humano y como político y sobre su trabajo como presidente de la Comisión de Transparencia; me refiero al diputado Henri Christophe Gómez Sánchez quien solicitó el viernes pasado que me sacaran”, señaló.

