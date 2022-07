Reportan la desaparición de 5 migrantes veracruzanos, por lo que, están alerta tras hallazgo de tráiler en Texas

Aún no se tiene información que confirme que hay veracruzanos entre los 27 mexicanos migrantes hallados muertos dentro de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, señaló el director general de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado, Carlos Enrique Escalante Igual.

En entrevista para AVC Noticias, admitió que familiares de al menos cinco migrantes veracruzanos reportaron que salieron del estado con rumbo hacia Estados Unidos y no han tenido contacto con ellos, por lo que están en calidad de desaparecidos y tienen temor de que sean parte de las víctimas.

“Ayer (martes) se comunicaron tres personas buscando a tres jóvenes, creemos que están involucrados en este tema pero no podemos confirmarlo, los tenemos como desaparecidos. Hoy en la mañana Relaciones Exteriores en Xalapa nos reportaron dos más, suman cinco personas buscando familiares, pero están como desaparecidos hasta que no tengamos la información”.

El funcionario precisó que se trata de familiares de tres jóvenes que salieron de Naolinco y tuvieron contacto con sus padres el lunes por la mañana, pero que el hallazgo del tráiler abandonado con los cuerpos ocurrió por la tarde, por lo que los padres temen que estén entre los fallecidos.

“No han dado mayores datos de qué tiempo tenía esa caja (de tráiler) ahí, si tenía más de un día podemos pensar que los jóvenes no iban ahí porque se comunicaron con los padres el lunes.

San Antonio es paso de migrantes y no es el único tráiler que pasó por ahí, es constante, pero estamos esperando que no haya reporte de veracruzanos pero no podemos adelantarnos”.

Otros dos migrantes fueron reportados en calidad de desaparecidos ante las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Xalapa, aunque no se tienen detalles sobre su procedencia.

Escalante Igual agregó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) está a cargo de las identificaciones, pero no han informado sobre la procedencia de los migrantes que fueron hallados abandonados al interior de un tráiler.

Añadió que los familiares de migrantes que hayan viajado en los últimos días hacia Estados Unidos pueden acercarse a esta dependencia en los casos en que no hayan tenido contacto con ellos para darle seguimiento.

Gobierno de Veracruz apoyará a migrantes : Cuitláhuac Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez indicó que siguen en espera de información sobre el origen de los mexicanos fallecidos en el tráiler pero que su Gobierno apoyará a las familias en caso de ser necesario.

“Esperamos la información social, en el momento en que nos la den vamos a actuar en apoyo a las familias veracruzanas que pudieran estar en eso. Es triste, mis condolencias anticipadas a las familias de todas las personas que fallecieron”.

Dijo que los migrantes son personas que van a busca de oportunidades de trabajo, que quieren trabajar y cuando lo logran no se olvidan de su país de origen, pues envían parte de lo que ellos ganan a sus familiares en México por lo que dijo tienen una “labor casi heroica”.

“Son nuestros héroes desconocidos que trabajan allá y sacan adelante a sus familias, por eso nos duele. Esperamos que estas malas noticias no lleguen a tocar tantas familias veracruzanas pero vamos a esperar la información oficial. Las autoridades norteamericanas están sobre los hechos y anunciaron que tienen tres detenciones pero respecto a la identidad de los que viajaban todavía no”.

