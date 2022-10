Reportan cinco casos de acoso sexual y laboral contra personal de Enfermería

La presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del estado de Veracruz, Gloria López Mora, dijo que se tienen reportados cinco casos de acoso laboral y sexual hacia profesionales y alumnos que realizan el servicio social en hospitales.

En entrevista, López Mora refirió que los casos de acoso sexual incluyen tocamientos y el acoso laboral se relaciona con agresiones verbales, sin embargo, aclaró que no hay denuncias ante las autoridades ministeriales, lo cual atribuyó al temor personal y al miedo de perder la contratación.

“Lamentablemente nuestro profesional de Enfermería mientras no haga denuncias a las instancias correspondientes no podemos asegurar con precisión cómo se está dando este proceso de situación violenta o de acoso; se sabe, fuera de las instancias o por segundas o terceras personas, pero no hay un registro como tal”, puntualizó.

La presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del estado de Veracruz dio a conocer que se elaborará un formulario o encuesta para que las enfermeras y los enfermeros reporten los casos de acoso sexual y laboral.

Incluso, Gloria López Mora aseguró que las profesionales de Enfermería que han sido víctimas de acoso podrán señalar a los presuntos responsables de los hechos.

“Tenemos nosotros nuestras redes sociales, manejamos en este caso mucho el Facebook y ahí es donde se va a estar mandando la información, por un lado; por otro lado, a través de nuestros asociados que obviamente están al pendiente de nuestras notificaciones, incluso de las asambleas que llevamos a cabo, y ahorita precisamente estamos organizando esa información en aras de hacérselas de conocimiento”, insistió.

Por último, López Mora indicó que los jóvenes enfermeros que realizan el servicio social en los nosocomios públicos resultan los más indefensos ante el acoso sexual y laboral porque las escuelas donde estudiaron no les brindan el apoyo para no perder los convenios y las autoridades hospitalarias los reubican para evitar que la situación pase a mayores.

