Reportan asalto múltiple en la autopista Orizaba-Puebla

A causa del accidente automovilístico que se registró la noche de ayer miércoles en las Cumbres de Maltrata de la Autopista 150D Orizaba-Puebla, decenas de automovilistas fueron asaltados y despojados de sus pertenencias de valor, telefonía celular y dinero en efectivo por sujetos desconocidos armados sobre el tramo carretero Nogales-Ciudad Mendoza.

De acuerdo al reporte policial, alrededor de las 21:40 horas de ayer miércoles, un grupo de hombres desconocidos, sometieron y asaltaron a decenas de automovilistas desde el kilómetro 263 de la Laguna de Nogales hasta el 261 de Ciudad Mendoza, sin que ninguna autoridad lo impidiera.

Se dice que después de media hora de asaltar a distintos vehículos particulares y del transporte de carga, los presuntos asaltantes lograron darse a la fuga con rumbo desconocido aprovechando la nula vigilancia policial.

Minutos después, un ciudadano víctima del robo, Emmanuel “N”, relató a través de sus redes sociales su vivencia del robo: “Una experiencia más, acabo de sufrir un asalto en el tramo Nogales-Mendoza sobre la autopista (hubo un accidente y pues todos los autos estaban detenidos). Da tristeza observar que adelante de mí había siete autos intentando salir por la callejuela qué pasa por debajo de la autopista, y es ahí precisamente donde empezaron a asaltar y, observé como iban asaltando los autos adelante del mío, hasta que por fin llegaron conmigo golpeando los cristales, sentí impotencia y coraje de saber que llegarían a mi y no iba a poder hacer nada, logré ocultar algunas cosas de valor pero otras se las llevaron”.

“Aunque parezca chiste, le dije que me dejara mis zapatos, no quiso el señor asaltante, me respondió que en mi maleta depositaría lo que iba a seguir asaltando de los próximos autos. Y pues si, solo se llevaron cosas materiales y nos dejaron con un buen susto, en cuestión de 15 minutos, nos asaltaron como a 20 autos”.

Es de mencionar que se desconoce el número exacto de los automovilistas asaltados debido a que no existen denuncias, pero se especula que fueron decenas.

Tras el atraco múltiple, usuarios de la vía rápida 2100 solicitaron a las autoridades policiales monten seguridad cada vez que se registre un accidente, ya que no es la primera vez que se registra un asalto masivo sobre la Autopista 150D.

