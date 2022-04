Reportan al menos 5 personas ahogadas en lo que va de Semana Santa 

Los primeros días de las vacaciones de Semana Santa han dejado en Veracruz un saldo preliminar de al menos cinco turistas que han muerto ahogados.



Aunque en la entidad veracruzana se desplegaron más de doce mil elementos de corporaciones federales, estatal y municipales, las muertes en playas y ríos del estado no han podido evitarse, lo mismo que en el caso de accidentes carreteros.



Joven muere en Tecolutla



Un joven con edad de 20 años perdió la vida en la tarde de este Viernes Santo en el mar de Tecolutla; sin que un grupo de rescatistas pudieran salvarlo.



A partir de este viernes, las playas de este municipio de abarrotaron con cientos de turistas provenientes de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, y de otros municipios veracruzanos.



En la mañana de este día arribaron a Tecolutla Rodrigo Ángel y sus familiares para disfrutar del fin de semana, sin embargo, las vacaciones terminaron en una tragedia.



Joven muere en Alvarado



Este viernes lamentablemente falleció un joven turista originario del Estado de México que murió ahogado en una playa del municipio de Alvarado, donde socorristas hicieron todo lo posible por salvarle la vida.



Un par de jóvenes mujeres se adentraron entre las olas y repentinamente fueron arrastrados por una fuerte corriente y ya no conseguían salir, es por ello que el joven Kevin Josué Prieto Giménez, de 18 años de edad, quien era novio de una de ellas, se lanzó al agua.



Las jóvenes lograron salir sin embargo quien no corrió con la misma suerte fue el mencionado muchacho y pese a los esfuerzos de las corporaciones de rescate y los locales, para cuando lograron ubicar al joven ya era demasiado tarde.

Te puede interesar:





Fallecidos en la semana



Este miércoles 13 de abril el cuerpo de un joven de 19 años fue rescatado de una poza de la localidad de La Guacamaya en el municipio de Chiconquiaco. El accidente ocurrió tras aventarse un clavado frente a sus amigos.



El joven no logró salir del agua y pasaron dos horas de búsqueda por parte de elementos de urgencia para que su cuerpo pudiera ser rescatado del agua, tras haberse quedado atorado en unas ramas.



El pasado lunes 11 de abril murió ahogado en las playas de Boca del Río un hombre originario del Estado de México; ingresó al mar con su hijo de 14 años, pero ambos fueron arrastrados por el mar.



Los hechos ocurrieron a las 8 de la noche en la zona de Mocambo cuando el hombre de 45 años comenzó a ahogarse, por lo que su hijo pidió auxilio. Un salvavidas de Boca del Río se lanzó al agua y con ayuda de turistas lograron sacar al hombre y al menor de edad, pero el mayor no pudo salvarse.



A esto se suma que en el río Barbechos, en el municipio Carrillo Puerto, dos turistas murieron ahogados. Se trata de un hombre y su hijo, cuyos cuerpos tuvieron que ser rescatados tras ahogarse.

Con información de AVC Noticias

