El municipio de Cosautlán de Carbajal se quedó sin policías que resguarden a las familias, ante la renuncia de los 13 elementos que denunciaron abusos laborales, acosos y abusos sexuales, y extorsión presuntamente cometidos por el director designado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jorge Musso Chaga

Una mujer expolicía municipal de Cosautlán, Irene interpuso una denuncia contra Jorge Musso Chaga en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el abuso sexual que sufrió en diciembre del 2022.

Renuncian 13 policías, denuncian acoso laboral, extorsión y hasta abuso sexual

La víctima Irene dijo “vengo a poner la denuncia contra el señor Jorge Musso Chaga por abusar sexualmente de mi, por el abuso contra las compañeras, yo soy víctima de abuso sexual, abusó de la confianza que se le brindó, no lo había denunciado porque me amenazó, nos decía que él está al mando de nosotros y si lo denunciaba me correría del trabajo”.

