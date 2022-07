Renuncia José Manuel Pozos a subsecretaría 

Luego de que fue acusado de acciones inmorales y tentativa de violación sexual, el subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado, José Manuel Pozos del Ángel, presentó su renuncia al titular de la dependencia.

El también hijo del alcalde de Tuxpan José Manuel Pozos, fue señalado de acciones contra una subordinada, quien, incluso, ya presentó una denuncia penal en su contra.

El también político de Morena se separó del cargo con la idea de poder llevar una defensa a la denuncia en contra.

La joven agredida emitió un comunicado en el que responsabiliza al exfuncionario de actos inmorales que podrían ser constitutivos de delitos, al intentar violentarla. En su cuenta de Facebook publicó un comunicado en el que confirma el proceso formal contra Pozos del Ángel.

“Lo anterior a consecuencia de acciones inmorales que ejecutó en contra de mi persona violentando mi dignidad. En ese contexto, aclaro, que contrario a los comentarios que circulan en redes sociales, no se trata de una violación per se, por no haberlo permitido, pero si de una tentativa de”.

“Esto en razón de que fui privada de mi libertad, y ejercitó contacto físico forzado y no consentido hacia mi persona, aprovechándose de sus ventajas físicas como hombre, así como uso de su posición como servidor público en una relación de supra-subordinación laboral”.

Es por lo que acudió a la Fiscalía del Estado donde ya se integra una carpeta de investigación con la idea de que se sancione la conducta.

La joven denunció la intervención del alcalde, José Manuel Pozos Castro, quien ha buscado a su familia con la idea de poder llegar a un acuerdo, por lo que lo hizo responsable de lo que le pudiera ocurrir a sus padres.

