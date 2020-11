Prevén regreso a las aulas escolares para mayo de 2021; no se puede arriesgar a los alumnos.

Las clases presenciales en las instituciones educativas de nuestro país no se vislumbran antes del mes de mayo de 2021, incluso, el ciclo escolar podría concluir de manera virtual, a distancia, ya que el contagio por coronavirus no está controlado, estimó Ángelo Arturo Matiello Guerrero, miembro de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES).

“No podemos arriesgarnos a regresar a las aulas si no tenemos controlado el virus en México, en este caso no hay control, estamos en la segunda ola con casi 100 mil muertes”, subrayó.

En conferencia de prensa, indicó que para controlar el Covid-19 se requiere de una vacuna aplicada de entrada a todos los primeros respondientes, es decir a enfermeras, doctores, afanadores, personal de limpieza pública, maestros.

“Los niños y jóvenes se contagiarían y pueden llevar el virus a casa, por ello no se puede regresar a clases”, insistió.

Expuso que tomando en cuenta la tendencia que se tiene en número de casos, estacionalidad del virus, la velocidad de propagación y la posibilidad de tener vacunas en el país, “dudamos que tengamos clases presenciales antes de mayo del 2021”.

Consideró probable que el curso lectivo termine sin clases presenciales y que la mitad del próximo ciclo escolar se tenga en clases no presenciales, como se ha llevado a cabo actualmente a través de internet.

Regreso a las aulas escolares sería hasta mayo de 2021: Arturo Matiello

Advirtió que se debe tener cuidado porque la deserción escolar en este año ha incrementado en un 30 por ciento, por lo que se deben realizar esfuerzos para no perder un solo alumno más.

“Esperemos que la deserción no aumente, deseamos ver a los alumnos aún involucrados y también a los maestros con el ánimo y la capacidad de seguir dando clases aún a la distancia”, anotó.

Admitió que para los maestros esta situación también representa un desgaste mayor, ya que no tienen la cercanía con el alumno, y no pueden saber a ciencia cierta si el estudiante está entendiendo o no.

“No se debe permitir que un virus frene el desarrollo del país”.

Subrayó que las bases que sentemos ahora sobre todo en educación escolar primaria y secundaria, serán las que permitan forjar los cimientos necesarios para avanzar a educación superior.

“Si no lo logramos en este tiempo y perdemos este año que la pandemia nos atacó con los jóvenes, las bases que sentemos serán muy endebles y desembocará en problemas a largo plazo en el aprendizaje de los niños y jóvenes”, alertó.

Te puede interesar:

Por ello, sostuvo, las instituciones de educación han implementado mecanismos de atracción como las becas en distintos porcentajes para fomentar que el alumno no salga de la escuela. “No se debe permitir que un virus frene el desarrollo del país”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.