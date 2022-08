Regresan a clases un millón 349 mil estudiantes; aún no se llega al 100%

El lunes iniciaron un nuevo ciclo escolar un millón 349 mil estudiantes de educación básica en el estado de Veracruz, y en total son 1.9 millones de alumnos desde kínder hasta universidad los que regresaron a las aulas.



Durante el inicio del ciclo en la Escuela Primaria “Avelino Bolaños” de esta ciudad, el secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, señaló que a pesar de ello hay escuelas que no volvieron a las aulas porque les falta luz eléctrica o agua potable.



“Tendremos que ir viendo sobre la marcha qué escuelas no tienen luz, agua, o algunas situaciones que hayan impedido el regreso al 100 por ciento. A través de los delegados se pueden comunicar los madres y padres de familia en caso de que algún plantel no tenga algún servicio que les impida regresar”, dijo.



No obstante, indicó que no se tiene una cifra exacta de cuántas escuelas no pudieron regresar a clases presenciales, aunque citó dos casos: el Centro de Atención Múltiple número 12 del puerto de Veracruz y una primaria en Xalapa, ambas vandalizadas.

Sobre las quejas de padres de familia por el pago de una cuota escolar como requisito para que sus hijos sean recibidos en la escuela, Escobar García indicó que el monto es determinado por la asociación de padres de familia y es voluntaria.



“La aportación voluntario o cuota escolar no puede ser impedimento para brindar el servicio educativo; si bien es una aportación que se hace es para mantener a las escuelas bien. El monto lo define la asociación de padres de familia y hemos hablado con ellas para decirles que hay que ser comprensivos tras la pandemia”.



También se le cuestionó sobre el llamado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se permita a los estudiantes ingresar a las escuelas con cabello pintado y el corte de cabello que elijan, el funcionario dijo que su prioridad es que los alumnos estén en las aulas.



“Mi interés como secretario y maestro es que los estudiantes estén en las aulas; después de la pandemia el interés del Gobierno del estado es que los niños estén en la escuela; lo demás se irá viendo sobre la mancha”.

