Registran 64 llamadas diarias al 911 por violencia intrafamiliar en Veracruz

Preocupante y muy grave el hecho de que, en Veracruz, se reciban 64 llamadas diarias por violencia intrafamiliar a la línea de emergencia 911, lo que habla de una evidente falta de sororidad y poco interés de las autoridades federales y estatales para atender problemas que aquejan al género femenino, aseguró la consultora y máster en Salud Pública, Carolina Gómez Vinales.

Al respecto, comentó que, muestra de ello es la disminución del presupuesto federal para muchos apoyos a mujeres, por ejemplo, el cierre de las estancias infantiles, el retiro del apoyo a refugios para la atención de víctimas de violencia y, el más reciente, la cancelación de las escuelas de tiempo completo.

Añadió que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS), el año pasado se registraron a la línea de emergencia 911, alrededor de 690 mil 295 llamadas, de las cuales, todas estuvieron relacionadas con incidentes de violencia intrafamiliar y, en enero de 2022, hubieron 46 mil 538, en donde el estado de Veracruz se colocó en el sitio ocho, con mil 960 llamadas al 911, es decir, casi 64 llamadas diarias.

“Ellos en su análisis oficial dicen y le dejan un poco la responsabilidad de la categoría a la persona que llama, pero si tú llamas al 911 es porque, o te dieron un golpe, o le dieron un golpe a tu hijo, te están gritando, te insultaron o te amenazaron, o sea, yo no creo que ninguna mujer que, en su sano juicio, hable a jugar con esas llamadas porque, además, te hacen un interrogatorio (…) Casi 64 llamadas en enero de 2022 es muy grave, muy grave”, manifestó la experta.

Veracruz, 4° lugar en feminicidios en enero de este año

También mencionó que, de acuerdo con el SESNSS, en 2020 se registraron en México 949 feminicidios; mientras que, en 2021 fueron 969, es decir, 20 más que un año antes, en donde Veracruz, aportó 83 de estos crímenes y se colocó en el 4º lugar nacional en este tipo de delitos; no obstante, en enero de 2022, la entidad veracruzana registró seis feminicidios.

Añadió que, aunque Veracruz comparte el mismo número de feminicidios que la Ciudad de México y Oaxaca, tan solo después del Estado de México, lo cual, es reprobable que siga en los primeros sitios por este tipo de actos en las listas nacionales.

“Es muy lamentable porque, aunque lo registran en cuarto lugar oficialmente, desde mi punto de vista es un empate lamentable y triste porque está por seis también la Ciudad de México y Oaxaca”, aseveró la también columnista.

Vallas en Palacio Nacional y Monomentos este 8M

Gómez Vinales consideró como absurdo el hecho de que este gobierno de la 4T continúe con su postura de indiferencia y desinterés para solidarizarse con las causas y problemáticas que aquejan al género femenino y que, desafortunadamente han alcanzado a la jefa del gobierno capitalino, quien ha mostrado actitudes patriarcales al tratar de contener con policías y granaderos las marchas de mujeres.

“Es un gobierno al que no le ha importado, no le interesa la equidad de género, eso está más claro y ahí está la muestra de que el Palacio Nacional tiene más murallas que el Palacio de San Petersburgo donde está Vladimir Putin y López Obrador se queda adentro de ese Palacio para ver pasar a las mujeres que han servido a sus hijas o hijas que han perdido a sus madres o mujeres que lamentablemente han tenido que recurrir a otras instancias porque el gobierno no las ayuda (…) No solamente es la falta de empatía, sino de no querer promover políticas públicas que ayuden a prevenir la violencia y que, por otro lado, le permitan promover causas a favor de la equidad de género”, expuso en entrevista.

De la misma manera, recriminó el hecho de que, a más de la mitad de la actual administración estatal, Veracruz solamente cuente con una encargada de despacho y no con una titular del Instituto Veracruzano de la Mujer, pues el mandatario veracruzano ha mostrado su poca tolerancia a las críticas, lo cual, quedó en evidencia ante los cuestionamientos de una reportera, lo que habla que no es afín a las causas feministas y que, le interesan más los baños de las gasolineras que las llamadas de emergencia al 911.

Violencia contra las mujeres y feminicidios, un tema de salud pública

Por su parte, la consultora resaltó la importancia de que los gobiernos de los tres niveles comiencen a ver el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios como un problema de salud pública, a fin de prevenirlo y detectarlo a tiempo, mediante normativas, como, por ejemplo, la NOM – 046, la cual la cumplen solamente el 11% de los establecimientos públicos de salud.

“Y ahí es donde se registran todos estos incidentes por parte de los médicos que están atendiendo a estas personas que llegan con severas lesiones que pueden dañar su vida y bien terminan registrándose como feminicidios porque no hicimos nada a tiempo”.

Asimismo, consideró que es importante promover desde los hogares, las escuelas y centros de salud que la violencia se puede prevenir, que el género femenino siga insistiendo en la igualdad de derechos y accesos que los hombres y las marchas son buenas maneras de hacerlo, a fin de que las próximas generaciones de mujeres cuenten con todos los derechos.

Finalmente, reconoció el gran paso que dio el Congreso de Veracruz al aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin embargo, falta mucho por avanzar para romper las brechas laborales, salariales, entre otros.

