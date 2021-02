Regidores del ayuntamiento de Xalapa desconocen todo sobre la “aportación voluntaria” al servicio del agua

Xalapa, Ver.- El regidor del ayuntamiento de Xalapa Rafael Pérez, integrante de la Comisión del Agua, admitió que desconoce la “aportación voluntaria” al servicio del agua

En entrevista, dijo que al hablar con el presidente del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), le informó que la aportación es de 3.91 pesos, pero no está de acuerdo y por lo mismo, expondrá su inconformidad en la próxima sesión de la Comisión.

“(Le informaron) que es voluntario que la gente que lo quiera pagar, lo va a pagar, que es para atender las cuencas hidrológicas”, apuntó.

Incremento no depende del Congreso del Estado

Negó que el incremento lo tuviera que autorizar el Congreso del Estado, toda vez que CMAS es un Órgano Público Descentralizado (OPD), lo que se tenía que hacer era enviar la propuesta al Cabildo, pero tampoco lo hicieron.

“No se hizo a escondidas, se hizo en el órgano de gobierno al que ya renunciaron dos personas por lo mismo, no sé quiénes sean”, aceptó.

Estimó que los usuarios del agua en el municipio son alrededor de 130 mil, pero no se sabe exactamente para qué se van a usar los recursos recaudados, lo único que le dijeron y lo que están manejando algunos medios de comunicación, es que serían para atender las necesidades de Quimuixtlán, perteneciente al estado de Puebla, que es de donde se toma el agua parte del agua para los xalapeños.

Reconoció que en torno a este asunto hay demasiada desinformación, además de que nadie le dijo nada y por ello, recalcó que solicitó ya información oficial de la CMAS.

“No me han explicado nada, solicité información. En la próxima sesión de la Comisión de Agua, voy a preguntar y a hacer partícipe mi inconformidad, porque no estoy conforme con ese asunto”, definió.

Regidores no saben sobre “aportación voluntaria” extra al servicio del agua

Asimismo, dijo que tampoco tiene conocimiento sobre el supuesto formato que deben llenar aquellos que no quieran pagar el incremento o aportación “voluntaria”.

“Yo pedí información y es todo lo que me han dicho. Yo para que se haga una información oficial, necesito que me la den por escrito y que me informen sobre qué va ese impuesto porque como edil no lo avalo”, subrayó.

