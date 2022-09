El regidor tercero del municipio de Medellín de Bravo, Fernando Aguirre Arredondo presentó una denuncia ante el tribunal electoral de Veracruz con expediente TEV-JDC-503/2022 por violencia política y la negación por parte de las autoridades municipales de dar información pública sobre obras públicas .

“Presente una denuncia el 31 de agosoto de este año ante el Tribunal electoral de Veracruz,por dos motivos, uno es por violencia política y el otro por la negación de dar información que es pública, como lo es sobre obras”

Y es que el hostigamiento hacia el edil de oposición es al estilo del partido que actualmente es mayoría en todo el país.

Regidor de Medellín denuncia violencia política

Aguirre Arredondo dijo que ya son seis ocasiones en las que ha solicitado los contratos de obras públicas, pero no le dan respuesta.

“En el tema de obras públicas he solicitado 6 ocasiones donde he pedido los contratos de estas, para que sobre esto nos asemos en una revisión de la misma, se me niega la información y me dicen que solo esta en el ORFIS, por ese motivo en una sesión de cabildo el alcalde (Marcos Isleño) se molesto y dijo que para que grababa si yo no era el ORFIS, me dijo no podía, pero mi deber como regidor es vigilar, tengo derecho, pero imagínense a un ciudadano más le van a negar la información” señaló el regidor tercero, Fernando Aguirre Arredondo.

El regidor tercero acusó, que de igual manera la nómina del municipio se está inflando, pese a que Marcos Isleño dijo habría un ahorro del 50 por ciento, siendo que enero era de 960 mil pesos y tan solo este último mes es de un millón 100 mil pesos, es decir, 140 mil pesos quincenales, una suma de casi 280 mil pesos más al mes.

Dijo que al evidenciar a el alcalde de Medellín se enoja y toma represalias.

“Sí esto fuera una empresa créanme que ya me hubieran corrido ” Remató.

