Regidor asegura que en Xalapa el cubrebocas debe ser obligatorio

Xalapa, Ver.- El regidor del ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, criticó los filtros sanitarios que se instalan en el centro de la ciudad, porque por lo menos este domingo pasado había mucha gente caminando sin cubrebocas y sin ninguna medida de seguridad.

“Esto es lo que más daño nos está haciendo, yo creo que es fundamental que podamos dar el siguiente paso y que se haga obligatorio el uso de cubrebocas en Xalapa. Necesitamos que la gente entienda, ya mucha gente ya no llamó nuevamente al Cabildo para que los presupuestos para este año se destinen a favor del comercio, productores y constructores locales.

Consideró que es la única manera de sacar a la ciudad adelante.

En entrevista, expresó que es fundamental trabajar de la mano con los comerciantes, por ello es que la idea de regalar cubrebocas, gel antibacterial, caretas, es para que se conviertan los filtros sanitarios en una realidad y limpiar el centro.

“Lograr que la gente que este caminando tenga las protecciones mínimas, por eso es fundamental que nos apoye el sistema de salud en estos filtros para lograr avanzar”, añadió.

Te puede interesar:

Fernández Garibay lamentó que se haya relajado demasiado las medidas sanitarias desde diciembre, con las fiestas y hoy estamos pagando las consecuencias.

Por otra parte, sostuvo que no ha tenido nada que ver con la Comisión de Comercio, incluso dijo que nunca se le permitió a la Comisión de Desarrollo Económico trabajar con dicha comisión.

“En cuanto a la Comisión de Desarrollo Económico hemos hecho muy buen equipo y hemos trabajado, logrado avances, en cuanto a Comercio, no he visto nunca ni participado en una sola comisión de Comercio, nunca he sido invitado”, aseguró.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.