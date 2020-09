Regalarán 60 mil litros de leche en Veracruz porque Liconsa no paga.

Alrededor de 500 productores de leche de todo el Estado han dejado de recibir el pago de Liconsa, sin que la dependencia les de una explicación de por qué no fluyen los pagos, por lo que de no recibirlo está semana tendrán que regalarla, para que no se eche a perder.

En conferencia de prensa, los productores indicaron en los diez centros de acopio de La Joya, Palma Sola, Pánuco, Tampico Alto, Tempoal, Piedras Negras, Isla, Naolinco y Ozuluama, no les han pagado, por lo que el adeudo asciende a 9.5 millones de pesos que corresponde a tres semanas.

Noé Hernández, presidente del Sistema Producto Bovino-Leche, detalló que de los diez centros de acopio que existen en el Estado, se juntan 60 mil litros diarios de leche.

“Llevamos tres semanas sin pago… hablamos de 480 mil pesos diarios por esos 60 mil litros, en los diez centros de acopio está pasando lo mismo y a nivel nacional está pasando lo mismo… si no hay respuesta vamos a tomar medidas más drásticas como regalarla a la gente porque hay muchas necesidades”, expuso.

Explicó que Liconsa se lleva alrededor del 20% de leche que se produce en Veracruz.

Expuso que la entidad pasó de ser la séptima a la sexta a nivel nacional, debido a las condiciones favorables del clima.

Mencionó que Nestlé está pagando a 6.5 pesos el litro y hasta 7 pesos, según la calidad del producto.

“Liconsa tiene un retraso de pago a los productores de leche de tres semanas. Pedimos a Liconsa que explique claramente cuál es el motivo del retraso de los pagos, ya que tenemos que dar de comer a las vacas, pagar a trabajadores, pagar gasolina, no sólo es ordeñar la vaca, entonces toda esa cadena se va descapitalizando y si no hay pago en esta semana vamos vender animales para sacar adelante la producción”, expuso.

Aseveró que son alrededor de 500 productores de los diez centros de acopio los que se ven afectados, aunque aclaró ésta es una situación que se presenta a nivel nacional.