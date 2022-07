Reestructura aumentó la deuda, pero liberó recursos: Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que con la reestructuración de la deuda del estado que realizó el año pasado se incrementó el pasivo bancario en más de 2 mil millones de pesos, pero justificó que con este esquema logró pagar cuentas pendientes como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se logró fijar una tasa de interés menor.



Durante una hora de conferencia de prensa el mandatario se dedicó a explicar por qué no debe ser comparado con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa a quien acusó de endeudar al estado, aunque reconoció que con la reestructuración la deuda bancaria pasó de 42 mil 935 millones de pesos a 45 mil 150 millones de pesos, a lo que se debe sumar otros pasivos que en total representan 54 mil 514m millones de pesos.



El mandatario respondió con estimaciones del 2021 por segundo día a las acusaciones del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, que lo acusó de ser “el nuevo Duarte”, al señalar que si bien la deuda bancaria aumentó, la reestructuración le permitió tener “ahorros” para enfrentar otros pasivos.



“Alguien pudiera decir ‘subiste la deuda bancaria’, pero estuve pagando 11 mil, 3 mil millones de pesos y aún esta se compensa con todo lo que hemos pagado y entonces (la deuda) pasó de 59 mil a 54 mil millones de pesos”, justificó.



El morenista insistió en que si su administración mantuviera el mismo nivel de endeudamiento que Javier Duarte de Ochoa el pasivo bancario de la entidad sería de más de 80 mil millones de pesos, por lo que criticó a quienes lo han comparado con el ex priista.



“Si nosotros hubiéramos endeudado al estado como nuestros adversarios, aplaudidores de la corrupción dicen, imagínense la deuda sería de 80 mil en deuda bancaria y no es esa. ¿Qué ocultan? La reestructuración que se hizo y que gracias a ello tenemos mayor disponibilidad y enfrentamos la crisis económica generada por la pandemia y ahora la guerra en Ucrania”.



Deuda era de 82 mil millones de pesos, afirma Cuitláhuac



El Gobernador afirmó que cuando tomó las riendas de la administración en 2018 la deuda general de la entidad era de 82 mil millones de pesos, pues a la deuda bancaria —que para entonces era de 59 mil 654 millones de pesos— se debían sumar adeudos con el SAT, laudos, cuentas de orden, entre otras.



“La deuda la recibimos con 82 mil millones de pesos, así la recibimos, entonces yo decía al Secretario de Finanzas ‘digamos la verdad’ y busquemos una estrategia para ir aminorando esa carga financiera y en cuentas de orden en 2021 bajamos a 17 mil millones de pesos las cuentas de orden que eran de 21 mil millones de pesos en 2018 y en 2022 la vamos a bajar más”.

Explicó que en 2018 la deuda bancaria era de 59 mil 654 millones de pesos; en 2019 fue de 55 mil 651 millones de pesos; para 2020 sumó 54 mil 610 mil millones de pesos y en 2021 era de 54 mil 514 millones de pesos, pero que a eso había que sumar 15 mil 300 millones de pesos “que no son necesariamente ante los bancos, son otros tipos de deuda y son compromisos formales que nos los van a estar reclamando”.



“La deuda de bancos es de 44 mil millones de pesos y otro tipo de deuda 15 mil 300 millones de pesos, son formales no te puedes hacer para ningún lado, las tienes que pagar (…) Mienten y quieren ocultar los aplaudidores de la corrupción todo esto”, dijo.



¿Qué se ha pagado?



García Jiménez insistió en que la deuda comenzó a incrementarse desde el gobierno del priista Miguel Alemán pues cuando este entró a la administración la deuda era de 18 millones de pesos y casi al terminar pidió un préstamo de 3 mil 500 millones de pesos; casi al finalizar el sexenio de Fidel Herrera sumó un adeudo de 11 mil millones de pesos; con Javier Duarte la deuda llegó a los 41 mil millones de pesos.



Luego, con la reestructura que se hizo en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares por 34 mil millones de pesos, el Gobernador afirmó que se generó una tasa de interés alta que provocó un aumento en la deuda. Por ello, justificó que cuando llegó a la administración se reestructuró la deuda para lograr un interés menor y que con ello se lograron “ahorros” que permitieran el pago al capital así como a otros compromisos financieros.



Y añadió que durante su administración han pagado en total mil 948 millones 301 mil 139 pesos a municipios que dejaron de recibir sus ministraciones federales en el tiempo de Javier Duarte de Ochoa, aunque la deuda total era de 3 mil 338 millones 975 mil pesos en 2018, por lo que estarían pendientes por pagar casi mil 400 millones de pesos más.



Dijo que en 2019 pagaron mil 470 millones de pesos; en 2020 pagaron 293 millones y en 2021 pagaron 181 millones 363. En cuanto a la deuda con el SAT, dijo que se han pagado 8 mil 038 millones 617 mil 019 pesos de deudas que tenían dependencias como la Contraloría General del Estado (CGE), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



A ello se suman pagos que realizaron a nombre de la Universidad Veracruzana (UV) al SAT por 3 mil 325 millones 533 mil 347; de la Fiscalía General de Veracruz por 354 millones 562 mil 308 pesos; del Ejecutivo 8 mil 038 millones 617 mil 019 pesos y que en total suman 11 mil 718 millones 712 mil 674 pesos, además del pago de laudos por 94 millones 264 mil 172 pesos.

Con información de AVC Noticias

