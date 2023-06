El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, se pronunció porque se investigue a los funcionarios que fueron detenidos en el Estado de México, presuntamente por comprar votos a favor de Delfina Gómez.

“El Gobierno sabrá lo que hizo y vendrán las denuncias, si hubo movilizaciones de otros estados para ir a apoyar a estos gobernadores.

Hubo evidencias que tendrán que, los partidos opositores, pedir que esos gastos que se hicieron, impuestos de los veracruzanos hayan ido a parar a otros estados para campañas políticas. Ojalá lo investiguen a fondo”, pidió.

Y es que se difundió que fue detenido Rubisel Velázquez Castillo, gerente de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), por autoridades de aquel estado, la tarde de ayer domingo, durante la jornada comicial junto a otra persona.

Red Evangélica pide investigación a fondo contra funcionarios detenidos en EdoMex

“No se vale que se use dinero público para ir a apoyar con quién simpatizamos. Ojalá vengan las investigaciones y no solo eso, sino que no haya impunidad, venga el castigo, que se aplique todo el peso de la ley a toda aquella autoridad que incurrió en anomalías y uso recursos públicos”, enfatizó.

Refirió que este domingo se llevaron a cabo elecciones en los estados de Coahuila y de México en donde aparentemente todo se llevó a cabo en paz.

En conferencia de prensa, el líder evangélico lamentó que el abstencionismo sigue siendo alto, por ello, pidió que los diputados federales legislen para que la votación sea obligatoria para todos los mexicanos y tengamos responsabilidad a la hora de votar.

“No puede ser que un pueblo se esté queje y queje, este lamentándose y a cada ratito denunciamos la corrupción y a cada ratito hablamos de los políticos y no participamos de la manera en la que debemos de hacerlo.

Sirva esto para que promovemos el voto en el 2024, porque va a haber un cambio de presidente, el cambio de las cámaras del Senado, de Diputados, en otros estados gobernadores, pero tenemos que salir a votar, debe ser obligatorio”, expresó.

