El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reveló que la planta recicladora que se incendió este domingo en el puerto de Veracruz estaba clausurada.

En conferencia de prensa, adelantó que dará instrucciones al procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés para que revise el estatus de dicha empresa.

Resaltó que para sofocar el siniestro tuvieron que “echarle montón” todas las dependencias de emergencias.

“Va a haber sanciones porque estaban operando bajo una clausura”, agregó.

Recicladora de Veracruz estaba clausurada, cometieron delito grave

Por su parte, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, resaltó que violar una suspensión es un delito federal, por lo que ya es un problema mayor, no sólo una cuestión administrativa, se trata de un delito grave.

Comentó que la PMA había clausurado la planta desde el mes de noviembre pasado por irregularidades.

“El dato ya lo tiene el procurador, si no hubiera irregularidades no estaría funcionando, lo que sí es importante señalar es que había una clausura y que no se respetó la clausura, estaban operando y en ese contexto es que se da el incendio que, si fue bastante complicado”, señaló.

