Recibió IMSS Veracruz Norte equipo para Unidades de Medicina Familiar 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz recibió equipamiento como parte del programa de Fortalecimiento al Primer Nivel de atención, con lo cual se ven beneficiadas 44 Unidades de Medicina Familiar (UMF), destacó su titular, doctora María de Lourdes Carranza Bernal.

Dicha entrega, representa una inversión por el orden de los 10 millones de pesos con lo cual se beneficiará a más de un millón 300 mil derechohabientes.

Asimismo, la doctora Carranza Bernal enfatizó que, “se entregaron en total tres mil artículos entre los que se pueden mencionar: estuches para diagnóstico médico, estetoscopios, fonodetectores portátiles de latido fetal, básculas, esfigmomanómetros (equipo para la medición de la presión arterial), carros rojos y accesorios de protección radiológica como son los chalecos de plomo”.

Durante la entrega, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la UMF No. 68 de Veracruz, estuvieron presentes los directores médicos de las UMF en las cinco zonas que conforman la representación: Tuxpan-Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz y Lerdo-San Andrés Tuxtla; además de los testigos comunitarios, José Alberto Teoba Mirón, quién también es delegado de Tubos de Acero de México, S. A. de C. V. (TAMSA) y Luisa María Sosa Ramírez, derechohabiente de la UMF No. 68.

