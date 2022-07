Reciben en Naolinco los cuerpos de 3 jóvenes fallecidos en tráiler en Texas 

Reciben en Naolinco los cuerpos de tres jóvenes fallecidos adentro de la caja de un tráiler en San Antonio Texas

La oscuridad de la calzada que lleva a San Marcos se ilumina con las velas sostenidas por las manos de las mujeres del pueblo; se ha concentrado casi todo el pueblo para esperar los féretros de Jaír y su hermano Yovani, y el de su primo Misael, fallecidos el 27 de junio, adentro de la caja de un tráiler en San Antonio Texas.



Es casi la media noche, hay un silencio total que permite escuchar claramente a los grillos y ranas, así como la caída de nacimientos de agua de la montaña.



También se escucha la tos de un hombre, de dos, tres, cuatro o más, son adultos y niños los que tosen, algunos traen puesto el cubrebocas para prevenir contagios de coronavirus, otros no.



“Somos un pueblo unido, que se apoya en las fiestas y en el dolor y aquí estamos acompañando a la familia de Jaír, Yovani y Misael” exclama un hombre.



A lo lejos se oyen los tamborazos y las trompetas de la Banda San Pedro Tonayan y de la banda Zorros de Xalapa, son jóvenes músicos vinieron para acompañar a las familias en su dolor.



Los cuerpos llegaron en dos carrozas y conforme se acercaban, una mujer comenzó a sollozar, y su llanto se escucha más fuerte al unirse el dolor de familiares y amigos.



Es Yolanda Olivares, la madre de Jaír y Yovani, apenas puede sostenerse de pie; y grita “mis dos hijos se me fueron y cómo regresan, no así, no así”.



Familiares y amigos de los tres jóvenes los recibieron en la entrada del pueblo, y los escoltaron hasta su casa, donde los esperaban con un altar en donde había fotografías, balones de fútbol y veladoras para honrar sus vidas.



Los hermanos Yair y Giovanni Valencia Olivares, de 19 y 16 años, y su primo Misael Olivares Jiménez, de 16 años se cansaron de elaborar zapatos en el taller de la familia, en San Marcos Atexquilapan, municipio de Naolinco, y comenzaron a hablar de irse a Estados Unidos.

Después de tres meses de hacer labor de convencimiento, sus familias les otorgaron el permiso, los ayudaron a reunir 200 mil pesos por cada uno, y les pagaron el viaje con miras a Estados Unidos.



Los jóvenes habían planeado reunirse con unos parientes en San Antonio, Texas, conseguir algún trabajo en el sector de la construcción, y reunir dinero para ayudar a la familia, que tenía complicaciones económicas a partir de la pandemia.



Pero las alertas en la familia de los jóvenes se encendieron desde el lunes 27 de junio, cuando dejaron de recibir mensajes de los jóvenes. Y se conoció del hallazgo de un tráiler en San Antonio Texas, con 53 migrantes muertos y varios lesionados. Después de las diligencias de rigor, se identificó a los tres jóvenes naolinqueños, hoy 17 días después del hallazgo del tráiler, sus cuerpos regresaron a su casa.



El sepelio se realizará el viernes, a las 15:00 horas, después de ser velados por familiares y amigos.

