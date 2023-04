Realizarán la Feria Internacional del Libro Universitario en Xalapa

Al tener como invitados a siete países de la región de Centroamérica y del Caribe, la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU 2023) se celebrará del 12 al 21 de mayo en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, la Unidad de Artes y doce subsedes, en el que resalta el Foro Académico “Puentes y Fronteras, Migración, Cultura y Derechos Humanos”.

En conferencia de prensa, el secretario académico de la Universidad Veracruzana (UV) Juan Ortiz Escamilla; coordinadora general de la FILU, Judith Guadalupe Paez Paniagua; el director Editorial, Agustín del Moral Tejeda; y la directora general de Comunicación Universitaria, Norma Trujillo Baez, informaron que este evento de literatura, cultura, música, es organizado exclusivamente por la UV en coordinación con casas editoriales y la entrada será libre con horario de 10:00 a 21:00 horas.

Explicaron que en esta edición de la FILU 2023, no habrá un país como invitado, sino siete y son de la región de Centroamérica y el Caribe, con la presencia de embajadores de Panamá, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Haití, y los Encargados de Negocios de Belice y Honduras.

Anunciaron que se contará con el Foro Académico “Puentes y Fronteras, Migración, Cultura y Derechos Humanos” que se celebrará del 15 al 18 de mayo y en el que estarán presentes los embajadores de los 2 países del Caribe y 5 de América Central, antes mencionados.

Al cuestionar a las autoridades universitarias sí invitaron a países de afrocaribeños por la política afromexicana que impulsa el secretario de Gobierno, de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, respondieron que no.

En respuesta, el secretario académico de la Universidad Veracruzana (UV) Juan Ortiz Escamilla definió que no permitirán que personas con intereses de candidaturas políticas utilicen el espacio de la FILU para promoverse.

“Como candidato no. Este es un evento académico organizado desde la Universidad Veracruzana, en la que participan directores, hay todo un cuerpo de colegas que trabajamos y pensamos en el tema”.

Ortiz Escamilla especificó que el Foro Académico “Puentes y Fronteras, Migración, Cultura y Derechos Humanos” fue escogido por los organizadores para tratar el tema de la migración que viven países de Centroamérica y del Caribe.

“Este tema no es político tiene que ver con un problema social, plural que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con los derechos humanos y ese es el título de la conferencia”.

Refirió que la entidad veracruzana no se escapa del tema de la migración que es milenario y atañe a todos los países del mundo.

“Y como Veracruz es uno de los estados más afectados por este fenómeno, es por ello que decidimos invitar al Caribe y Centroamérica America como región sede; porque de esas regiones llegan los principales migrantes, no tiene nada que ver con la política, con las aspiraciones de algún candidato o político”.

Finalmente el secretario académico destacó que la UV es una institución académica que respeta las ideologías políticas de las y los ciudadanos, y su postura ha sido neutral a lo largo de estas décadas.

“La universidad no es que sea apolítica simplemente es respetuosa de los principios y valores que nos rigen, no estamos apoyando a ningún candidato, no nos interesa, no podemos, no debemos tenemos que ser neutrales y en ese sentido, las aspiraciones de cualquier persona tiene derecho a expresar su gusto, voluntad, deseo, pero la Universidad no podemos inmiscuirnos en asuntos de política no se puede y no se debe”, finalizó.

Con información de AVC Noticias.

