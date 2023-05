Realizan plantón cannábico para legalizar el uso de la marihuana

Este sábado se realizó el plantón cultural cannábico en la explanada del Teatro del Estado, como una forma de exigir legislación para el uso médico y lúdico de la mariguana.

Diversos colectivos se reunieron para señalar que es necesario que la eliminación de la prohibición absoluta de la cannabis y la legalización del consumo de la marihuana con fines lúdico, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) debe “hacerse ley”.

Al respecto, la integrante del Colectivo Canábico Interdisciplinario, María Rodríguez, señaló que es necesario crear foros y acercarse con los expertos para que desde el Congreso de la Unión a fin de que avalen la iniciativa que se presentó desde la Legislatura federal pasada.

“Tenemos la intención de informar y hacer notar que nosotros como comunidad tienes diferentes disciplinas. Seguimos en pie de lucha y preguntándonos por qué no se hace ley lo que ya es justicia, lo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.Y es que dijo que pese a la resolución de la Corte sobre eliminación de la prohibición absoluta del uso de la mariguana para adultos y para uso recreativo y todavía no tenemos regulación ni acceso de manera fácil y legal, no hay ley ni reglamento que lo regule.

Añadió que esto provoca que siga existiendo hostigamiento policiaco y discriminación hacia quienes hacen uso de ella por su forma de vestir y por su música.

“Tenemos apertura para hacer propuestas, no nos oponemos a que existan estos acuerdos, necesitamos que se haga ley lo que ya es justicia. Hay muchas opiniones encontradas y podemos ver que de su parte no hay mucha colaboración ni apertura”.

Cabe destacar que este sábado como parte del plantón se realizaron shows de danza, presentación de música, así como de comedia, y una marcha desde el Teatro del Estado hacia la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

Esta es la tercera edición de la marcha que en su primer año congregó a más de 250 personas y la intención de los organizadores es superar esa cifra.

Con información de AVC Noticias.

