Realiza Salud primer ingreso de paciente COVID-19 al CAME-Centro de Raqueta

La tarde de este martes, con el traslado de un paciente no grave de 53 años de edad, inició operaciones el Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C-19) habilitado en el Centro de Raqueta para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Un equipo médico especializado fue el encargado de recibir a la persona, en avanzada recuperación, bajo la supervisión del titular de la Secretaría de Salud (SS) Roberto Ramos Alor.

El CAME C-19 del Centro de Raqueta inicia con 30 camas y una capacidad máxima de 66; es sitio de atención alternativa para pacientes positivos de coronavirus y que presentan síntomas leves a moderados.

Criterios de ingreso a los Centros:

Pacientes de 18 años y más con sospecha, diagnóstico o positivo por asociación de coronavirus, referido por las unidades de segundo nivel de atención.

Pacientes diagnosticados positivos, con enfermedad leve a moderada que no requieran de intervenciones médicas mayores.

Pacientes diagnosticados que requirieron hospitalización, con evolución favorable, en actual fase de convalecencia y en los que no es posible su reintegración a entorno familiar.

De esta manera, la atención médica de calidad es reforzada al generar espacios en los hospitales de la red COVID-19 para la atención de enfermos graves.

Es importante tener en cuenta que en los CAME C-19 no se realizan consultas y no cuentan con área de urgencia.

