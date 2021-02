Ramón Lara: hay que cambiar la manera de hacer política y llevarla a otro nivel

El precandidato a diputado federal de Morena, Ramón Lara comentó que: hay que cambiar la manera de hacer política y llevarla a otro nivel

En la búsqueda por ser un representante del pueblo veracruzano y en su visita por “El Dictamen”, el aspirante a precandidato a diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por el distrito XIII.

Con cabecera en Huatusco, Ramón Lara Roldán, consideró que en estos tiempos hay que cambiar la manera de hacer política y llevarla a otro nivel, pues hay que darles oportunidad a las nuevas generaciones de políticos para contribuir con la trasformación de México.

Ramón Lara asegura que el proyecto obradorista de la 4T representa una de las opciones más acertadas para el progreso del país, lo cual es un estandarte que llevará en su propuesta política y que, incluso, los demás partidos deberían tomar en cuenta; así también, estimó que, tal como lo ha hecho el ejecutivo nacional, los partidos deben dar a los jóvenes el valor que merecen.

“Si un joven se interesa en la política el mundo va a cambiar (…) Se lo decimos a todos porque creemos que más allá de partidos todos somos mexicanos y buscamos trascender a través de nuestras acciones y qué mejor que hacerlo en el servicio público (…) Las redes sociales, el internet, el WhatsApp. Nosotros estamos llevando la política a otro nivel (…) Venimos haciendo política desde el confinamiento (…) Entender que la política está cambiando y en esta ocasión por causas de fuerza mayor, los políticos y los aspirantes tenemos que tener la responsabilidad de cambiar la política que hacemos”.

El precandidato a diputado federal de Morena, Ramón Lara, acompañado del Gerente General del Decano de la Prensa Nacional, Alberto Villarelo. Foto: Alina Krauss

Acompañado por el Gerente General del Decano de la Prensa Nacional, Alberto Villarelo Ahued, agregó que la juventud representa la fuerza de la nación, una alternativa diferente, cercana, y no sólo “carne de cañón” que se ocupa en las contiendas.

Sus proyectos:

Tierra Blanca representa el 25.61% del total de la votación del distrito XIII, por ello, dijo que hay diversos temas de urgencia en la agenda legislativa a los que hay que dar seguimiento para consolidar el proyecto de la 4ª Transformación (4T) promovido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que son: el combate a la corrupción, el fortalecimiento de los servicios de salud y el impulso al campo, todos ellos conducidos bajo los preceptos morenistas de no mentir, no robar y no robar al pueblo.

“El tema urgente que debe de tratar no sólo en el Congreso de la Unión sino en todos los municipios del país es el combate a la corrupción (…) En segunda, creo que es la salud como algo que debe de apoyarse (…) es fundamental el acceso a la salud gratuita, también crear mecanismos que abastezcan (…) Creo que como tercer tema debemos de buscar el impulso al campo (…) creo que si seguimos apoyando principalmente al sector productivo podemos llegar a esas personas que no están siendo beneficiadas y apoyarlos para que en toda la región tenga oportunidades de trabajo”.

Lara Roldán resaltó que su labor se distinguirá por la cercanía con la población a la cual quiere representar, ya que concilia con el hecho de hacer un pacto de trabajo en el cual no sólo sea un diputado de escritorio sino un funcionario comprometido con la gente que regresa a escuchar las necesidades en todas las comunidades; por este motivo, pidió a la militancia de Morena trabajar por la unidad, pues sólo así se lograrán acuerdos y caminar hacia el progreso.

Trayectoria:

Ramón tiene 27 años y cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Política y Gestión Pública, ambas por la Universidad de Xalapa. Comenzó muy joven su carrera en la vida política y como servidor público, pues fue militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde los 17 años, participó en diversas acciones gubernamentales y estuvo cuatro años como Oficial del Registro Civil en el municipio de Tierra Blanca, en donde puso en marcha programas de gran impacto social como la instalación de módulos en los hospitales para que todos los neonatos fueran asentados al momento de su nacimiento, evitando trámites burocráticos.

Al respecto, recordó que Tierra Blanca es el quinto municipio más grande de Veracruz, conformada por 526 comunidades, ocho congregaciones que se dividen en pequeños distritos, por lo que el trabajo que de que él fue partícipe llegó a 362 comunidades, de las más grandes, beneficiando a más de 30 mil personas durante los cuatro años con un recurso que superó los 4 millones de pesos.

Comentó que como su llegada a este último cargo se debió al triunfo electoral de la pasada alianza PAN-PRD no hubo buena sinergia para trabajar entre los integrantes de ambas fuerzas políticas, lo que le hizo desempeñarse de forma independiente, elaborar propuestas muy enriquecedoras y crecer en el ámbito profesional.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de crear programas (…) Siempre traté de hacer el mejor trabajo porque no iban a ver por mi definitivamente, entonces, empezamos a elaborar políticas públicas desde la oficina y ¿qué fue lo que hicimos? creamos un programa en las comunidades (…) Eso representó una oficina que, además de generar ingresos, además de llevar la vida del ciudadano en el ámbito civil, como es en el caso de las actas de nacimiento, también le entregamos algo a la gente” dijo en entrevista.

Por su parte, destacó que proviene de una familia dedicada a la política de izquierda y, en esta ocasión, le tocó a él trabajar y recibir el respaldo del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; y de la diputada morenista, Margarita Corro Mendoza, quienes le dieron la oportunidad de sumarse al equipo de la 4T.

A los lectores de “El Dictamen”

Finalmente, agradeció la oportunidad y apertura que brinda El Decano de la Prensa Nacional a todos los sectores de la sociedad para dar a conocer sus proyectos de trabajo.

“Es un sueño (…) como joven es algo importante, porque ya uno se la cree cuando está haciendo cosas diferentes y tener la oportunidad de que nos lean en el Dictamen es llegar a las personas que no conocer nuestro trabajo, a personas que tienen otra realidad (…) Es una pieza fundamental en Veracruz y en todo el estado para llevar un mensaje como el que tratamos de hacer”, concluyó.

