En busca de la reelección como legislador, Rafael Villalpando afirma ser muy conocido en Xalapa: “soy una paleta muy chupada”

Aún y cuando no había regresado en casi tres años como diputado federal, ni se conoce alguna gestión que haya hecho por su distrito, el exrector de la Universidad Veracruzana, exalcalde de esta ciudad y actual legislador que busca la reelección, Rafael Hernández Villalpando, afirmó que es “una paleta muy chupada”, al presumir que es muy conocido.

Afirmó que como legislador apoyará a Ricardo Ahued, actual candidato a la alcaldía y si no trabajó con Hipólito Rodríguez fue porque no perteneció a la Comisión de Presupuesto.

“No (apoyó a Hipólito), porque no pertenecí a la Comisión de Presupuesto, si hubiera estado en la Comisión de Presupuesto hubiera podido orientar, pero recuerden que los diputados federales somos en toda la República, no sólo en Veracruz ni en Xalapa”, justificó.

A la pregunta de cuál será la diferencia ahora que no sabe si ganará y mucho menos si podría o no pertenecer a la Comisión de Presupuesto respondió:

“Yo soy paleta chupada, muy chupada. La gente me conoce, la gente me conoce, las mujeres me conocen y las niñas. He sido de los alcaldes que más desayunos escolares dieron, casi 20 mil diarios”, presumió, sólo que hay que recordar que gobernó Xalapa hace 21 años.

Presumió haber “combatido” gobernadores y a alcaldes de aquel entonces, ello quizá porque un día decidió tirarle la basura en Palacio de Gobierno al entonces gobernador Miguel Alemán.

Finalmente, respecto del trabajo hecho por el actual alcalde de esta ciudad, afirmó que tendrán que ser los ciudadanos quienes lo evalúen.

