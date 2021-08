“Pues está mal”: AMLO ante el cierre de 29 juzgados en Veracruz

Esta mañana durante la rueda de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que el cierre de 29 juzgados en Veracruz del Poder Judicial en el estado estuvo mal.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador pidió saber quién autorizó los contratos millonarios para la construcción de las ciudades judiciales; debido a que se le expuso que el esquema por el que serían construidas compromete recursos veracruzanos por 25 años.

Sin embargo, señaló que a pesar de que aún no hay indicios comprobatorios, no le extraña, debido a que el comprometer el presupuesto era una práctica común de las administraciones pasadas y Veracruz no es la excepción.

Te puede interesar:

“Tampoco me extraña mucho, porque era lo que hacían, entregar estos contratos para hacer ciudades judiciales a empresas, comprometer el presupuesto, era la práctica”, aseveró respecto al cierre de 29 juzgados en Veracruz.

Recalcó que se deberá investigar quién autorizó la construcción de las ciudades judiciales y que el gobierno de Veracruz informe sobre el particular y, además, que se proceda contra quien resulte responsable.

AMLO dijo que podría ser que está situación se haya incluido en la denuncia que se presentó contra Miguel Ángel Yunes Linares y que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Pero eso lo tendría que informar el gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García y la Fiscalía General de la República”, definió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.