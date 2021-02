PT: En Morena “matan sus pulgas a su gusto”, deben trabajar en la unidad

Xalapa, Ver.- Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, definió que si Gonzalo Vicencio Flores no estuvo presente en la mesa de negociación con las dirigencias nacionales para firmar la alianza “Juntos haremos historia”, es un asunto interno de Morena y ellos “matan sus pulgas a su gusto”.

“Las diferencias políticas y las diferencias ideológicas deben ser siempre factor de unidad, que se pregunten por qué no estuvo Gonzalo, si es de la Dirección, es tema de ellos, estuvieron diputados locales, federales y al final de las firmas entregaron el acuerdo a la mesa de negociación.

Yo no sé por qué no estuvo Gonzalo. Le entregaron la carpeta y él (Ramírez Zepeta) sólo vino a entregarla acá. En el tema del liderazgo, desconozco porque es la vida interna de los camaradas y ellos matan sus pulgas a su gusto”, expresó.

Afirmó que la coalición es válida, porque fue firmada por los dirigentes nacionales, lo cual rebasa a las dirigencias estatales.

En conferencia de prensa, sostuvo que ha exhortado a los integrantes de Morena a que hagan política, que la política es diálogo, entendimiento, acuerdo, liderazgo y buen gobierno.

“Yo los he invitado a que dialoguen, lo que sí les puedo decir es que en la mesa de negociaciones en la Ciudad de México, nacional, no estatal, si el compañero Gonzalo Vicencio no estuvo presente y estuvo Esteban Ramírez; se deben preguntar por qué no lo llamaron”, reiteró.

Te puede interesar:

Recordó que el jueves pasado, líderes de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, definieron que son 44 candidaturas a presidentes municipales para el PT y mismo número al Verde.

Aunque seguirán trabajando para ver qué otros distritos y municipios les tocarían.

Asimismo, criticó al alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, por el intento del cobro “voluntario” del 2 por ciento adicional al servicio del agua.

“A los xalapeños como es sabido, les han subido el agua dos o tres veces, con eso lo único que hacen es seguir engañando y lastimando el bolsillo de los xalapeños”, expresó.

En otro tema, denunció el cobro estratósferico de peajes en la autopista Las Vigas-Perote y hasta La Antigua.

“Imagínense los que van de Perote a Veracruz, lo que implica tener que pagar diario esa cuota, ni se diga los transportistas”, subrayó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.