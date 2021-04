Proyectos mineros no se detienen; llaman a continuar la resistencia civil

La organización Lavida asegura que los proyectos mineros en Veracruz siguen de manera que afectan el medio ambiente, por lo que llaman a la resistencia civil

Xalapa, Ver.- Los proyectos de minería a cielo abierto continúan en Veracruz, se siguen expidiendo permisos para la exploración de minas de oro, plata y cobre, por lo que La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) continuará llamando a la resistencia civil.

“Vamos a continuar difundiendo… el sábado fuimos a Naolinco y en una asamblea se tomaron acuerdos como: fortalecer la resistencia que están haciendo en Naolinco de manera activa, defendiendo su río de la contaminación.

“Ampliar el movimiento hacia la sierra, ahora Naolinco y Yecuatla se suman como municipios libres de minería y queremos hacer todo un movimiento en esa sierra y mantener la unidad en tiempos electorales para avanzar en nuestro propósito”, enfatizó Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea.

Refirió que todo lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez son sólo palabras que se llevará el viento, ya que el sistema jurídico mexicano permite a las empresas mineras hacer uso del territorio de manera violenta.

“Eso ocurre en Veracruz en la zona de Alto Lucero y Actopan que ahí están los proyectos de cobre y de la mina Caballo Blanco. Sin embargo, a inicios de este año otro par de empresas que se ubican en Las Minas y Tatatila han declarado que encontraron El Dorado, que traerá progreso”, indicó.

Dichos proyectos preocupan mucho a la Asamblea porque están en la cabeza de la cuenca Bobos-Nautla, que es el río más limpio de este estado.

Subrayó que al permitirse la explotación de esos dos proyectos el daño sería incalculable para todos los habitantes de dicha cuenca.

La explotación que se pretende hacer es para extraer oro, plata y cobre también, resaltó Rodríguez Almazán.

Asimismo, alertó que, en la sierra norte del estado, específicamente en Huayacocotla, los activistas están denunciando que existen proyectos para la extracción de minerales en aquella región.

“Las mineras no paran, las finanzas no paran, Wall Street no para y los intereses ahí continúan”, lamentó.

Sostuvo que la Semarnat, que es la autoridad competente, ha otorgado permisos para explorar en dichos territorios.

Recordó que gracias a las organizaciones de la sociedad civil se ha logrado frenar la explotación en la mina de Caballo Blanco, porque es “inoperable” pensar que Veracruz se abra a esta actividad económica.

