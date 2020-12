La secretaria de Protección Civil dijo que la introducción de proyectos de desarrollo económico no pondrán en entredicho la seguridad de los ciudadanos

La secretaria de Protección Civil del Estado (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado, expresó que derivado del interés del Gas del Noreste para continuar con la introducción del gasoducto en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, la instrucción del gobernador es que no se ponga en entredicho la seguridad frente a un proyecto de desarrollo económico.

En entrevista, definió que la instrucción es que ambas cosas vayan de la mano sin afectar la integridad de las personas.

Aclaró que la secretaría a su cargo no tiene un dictamen vigente para la introducción del gasoducto, sí hay tres dictámenes que se emitieron en la pasada administración, donde se expresaron los análisis de riesgo.

Sin embargo, el hecho de que cuenten con dicho dictamen no quiere decir que no haya riesgo, sino que se puede controlar de cierta manera, a través de medidas de mitigación.

El gobernador pide que la seguridad de los ciudadanos no sea afectada

Subrayó que para que los ayuntamientos emitan sus licencias de construcción, deben tener como requisito, que la empresa cuente con su dictamen de riesgo.

De manera que, reiteró, no tienen ningún proyecto ingresado, saben y conocen el antecedente, pero si existe alguna actualización por el número de válvulas, grosor de mangueras, entre otros.

“Los gestores del territorio son los ayuntamientos y ellos tendrán que valorar una serie de cuestiones que pasan por el tema de seguridad, la anuencia de los vecinos, entre otros que fue lo que ocurrió la vez anterior. Nosotros estamos a la espera, no puedo emitir un comentario porque no conozco el proyecto”, precisó.

Gasoducto y otros proyectos de desarrollo económico no pondrán en riesgo a ciudadanos: SPC

La funcionaria recalcó que Gas del Noreste contaba con un dictamen de riesgo del 2017, pero no consiguieron las anuencias municipales y por eso no pudieron concretar el proyecto.

“Ahora les falta todo lo de la Secretaría…no tenemos un proyecto actualizado, no sabemos si la empresa ha tomado en cuenta estas cuestiones (cambios de ruta), habría que esperar si es el mismo proyecto o es el anterior”, añadió.

Entrevistada con relación a una posible consulta pública, toda vez que cuando no eran gobierno no estaban de acuerdo, respondió que no tienen potestad de solicitar una consulta de ese tipo, ellos son una instancia técnica.

