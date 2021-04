Protestan trabajadores del sector salud en Xalapa para exigir vacunas contra covid-19

Este martes en Xalapa, protestaron trabajadores del sector salud para exigir vacunas contra el covid-19

Nuevamente trabajadores de la Secretaría de Salud marcharon y protestaron en la plaza Lerdo para exigir que sean vacunados contra el Covid-19.

Los trabajadores inconformes marcharon desde el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) hasta el centro de esta capital y cerraron la calle Enríquez ante la “ofensa” del gobierno por ignorar sus demandas.

“Nos sentimos ofendidos, olvidados. Es injusto y no entendemos como el Gobernador el lunes en su conferencia dijo que sobraron 50 mil vacunas y que no puede vacunar a los 30 mil trabajadores de Salud”.

“Exigimos que el Gobernador entienda, que sea sensible a las necesidades que tenemos como trabajadores de Salud. Él mismo lo expresó en su familia hay personal médico, pues aquí está la oportunidad de entender en carne propia lo que nosotros necesitamos”, señaló Arturo Sánchez Vázquez, trabajador de Cecan.

Afirmó que los trabajadores no pueden seguir laborando exponiendo a sus familias y sólo viviendo del aplauso y de reconocimientos.

Te puede interesar:

Recalcó que ellos también combaten en “primera línea” al Covid-19 y lo más lamentable es que son los más olvidados.

Agregó que ante la inconformidad están laborando bajo protesta y reiteró que es “doloroso” escuchar que el mandatario insista en que la solución no está en sus manos.

“Cómo es posible que no esté en sus manos si es la máxima autoridad del Estado, él tiene que exigir y darnos una fecha, no puede traernos con largas y largas diciéndonos que sí nos vamos a vacunar, pero no nos dice cuándo”, reprochó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen