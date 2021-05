Protesta Copipev para exigir que pensiones no se paguen en UMAs

Copipev advirtió que el riesgo está latente para las pensiones si se modifica la Constitución en términos de como resolvió la Suprema Corte

Xalapa, Ver.- Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del IPE (Copipev), protestaron este día en contra de que las pensiones se paguen en Unidades de Medida (UMAs).

En entrevista, la presidenta de la Coalición, Dolores Martínez Amilpa, explicó que en Veracruz los pensionados y jubilados cobran en salarios mínimos sus pensiones, pero en apoyo a los jubilados del ISSSTE es que salen a protestar este día como parte de una jornada nacional.

En Veracruz se aplica la UMA para el pago del ISR, no para otros cálculos, sin embargo, no pueden pasar por alto si ven las barbas del vecino remojar, no poner las suyas.

La presidenta de Copipev advirtió que el riesgo está latente para todos los pensionados si se modifica la Constitución en términos de como resolvió la Suprema Corte para el ISSSTE.

Lo que piden es que la Cámara de Diputados reforme el artículo 123 de la Constitución y adicione que toda la seguridad social debe utilizar como unidad de medida y de referencia al salario mínimo.

Refirió que existen dos iniciativas de ley en San Lázaro, una de PT y toda de Morena que señalan que el salario mínimo se use como unidad de medida para el pago de pensiones y la seguridad social, pero están detenidas.

“A partir de la desindexación del salario mínimo aparece la UMA y la UMA se calcula cada año por el INEGI, pero el valor de la UMA es menor al salario mínimo.

El IMSS empezó a aplicar la UMA para el pago de las pensiones y compañeros jubilados se amparan y la Suprema Corte en 2019 resuelve que la pensión es un salario diferido, que se genera de una relación laboral regida por contrato colectivo, por lo tanto, la naturaleza de la pensión es un salario mínimo y se debe vincular al salario mínimo”, explicó.

Sin embargo, el ISSSTE también aplicó la misma medida y los trabajadores se ampararon, por lo tanto, hay sentencias a favor de los trabajadores y otras en contra.

Protesta Copipev para exigir que pensiones no se paguen en UMAs

En ese sentido, refirió que la Corte intervino para resolver esa contradicción y en 2021definió que la pensión del ISSSTE se pague en UMAs y como tope máximo fija 10 de éstas.

Por lo tanto, los pensionados del ISSSTE pueden cobrar como mínimo al mes 26 mil pesos, pero si ese tope fuera en salarios mínimos, estarían cobrando 45 mil pesos, es decir, casi el doble.

