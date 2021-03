Proseso Ramírez García toma protesta como delegado regional del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C.

Con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Veracruz, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, y el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., Gilberto Farías Morales, se realizó la toma de protesta de Proseso Ramírez García.

Esto como delegado regional de este Colegio, para los estados de Veracruz, Puebla, México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Guerrero y ciudad de México.

Foto por: Manuel Pérez

Por la pandemia, la ceremonia se realizó este miércoles 24 de marzo, a través de la plataforma de zoom, cumpliendo con las medidas sanitarias.

Al evento asistió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Veracruz, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, y el presidente a nivel nacional, Mtro. Gilberto Farías Morales y Jorge Reyes Leo, vicepresidente de dicho colegiado.

“Porque en las resoluciones de los jueces, prevalezca su autonomía, por ello queremos reiterarle que cuenta usted con nuestro colegio y con los abogados de México, y las distintas agrupaciones, para seguir defendiendo la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la división de poderes y la legalidad, como hasta ahora, usted lo ha venido haciendo”, comentó.

Proseso Ramírez tomó protesta como delegado regional de los Abogados Penalistas

Agregó que “el día de hoy nos pronunciamos por el equilibrio de poderes en nuestro país, el cual es necesario, para que no exista una concentración de atribuciones y abusos, por parte de la autoridad, el equilibrio de poderes, señora magistrada hoy más que nunca depende del poder judicial, nos pronunciamos porque se garantice en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz”, indicó.

“El mérito e igualdad de oportunidades, para que sean estas las premisas de acceso a los diversos cargos dentro del tribunal y que este se dé mediante los concursos de oposición, en el que resulten elegidas las personas conforme a sus conocimientos, a sus méritos propios y capacidades y no por compromisos, amiguismos y compadrazgos, y también que aquellas personas que permanezcan en el cargo, estén sujetas a exámenes y evaluación en su desempeño, todo esto es con el fin de acabar con el nepotismo y la corrupción”, comentó.

Abogados caminarán de la mano con el poder judicial, para poder abatir la corrupción: magistrada Isabel Inés Romero Cruz

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Veracruz, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, aseguró que el TSJ, no se da abasto, para atender las peticiones de todo el gremio.

“No nos damos abasto, para atender las peticiones, tenemos muchos juzgados, que requieren arreglos de cambios, tenemos programados aproximadamente unos 14 juzgados que ya están en muy malas condiciones y que los vamos a cambiar de un edificio a otro, eso es lo que estamos haciendo”, señaló.

“Estamos trabajando, no estamos trabajando en escritorio, yo ahorita por la pandemia no puedo salir, ustedes supieron que estaba visitando juzgados, pero por motivo de la epidemia, no he podido ir a visitarlos, y seguiré exhortando a todos y cada uno de los trabajadores del poder judicial, jueces, proyectistas, secretarios y escribientes, los estoy exhortando a que trabajen”, agregó.

“Con total transparencia y rectitud, y mucha atención hacia ustedes que son los que tienen las necesidades de acudir ante los juzgados, por su labor de abogados postulantes que tienen y que sean atendidos como debe ser, con toda la amabilidad del mundo, ustedes, los justiciables, que no los tengan ahí todo el día parado por un oficio”, comentó.

Reiteró que “los he estado exhortando y quiero que sepan abogados, que estamos luchando contra la corrupción, sí está costando mucho trabajo, pero confío y sobre todo mucho en ustedes abogados postulantes, confío que ustedes caminarán de la mano con el poder judicial, para poder abatir con esta corrupción que hay y que no la podemos negar, no podemos negarlo”, comentó.

