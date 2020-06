Propone Julen Rementería, crear un área especializada contra cobros excesivos de la CFE

Ante la expansión de la emergencia sanitaria que hoy vive el país, y la falta de sensibilidad del gobierno federal con las quejas de los ciudadanos sobre los altos precios que han sufrido en su servicio eléctrico, el senador Julen Rementería del Puerto, propuso crear un área especializada que atienda las quejas de los ciudadanos ante estos cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta reforma presentada en la Comisión Permanente del Senado de la República “es para proteger del abuso de este gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad, a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica con el cobro excesivo en sus recibos de luz”, dio el legislador.

Dicha iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de fortalecimiento a los usuarios del servicio de energía eléctrica, para agilizar el procedimiento conciliatorio con motivo de una queja o reclamación ante los altos cobros de este servicio.

Asimismo, propuso crear un área técnica especializada para emitir dictámenes o peritajes actividades de vigilancia, para evitar los atropellos en los cobros exorbitantes, y que sean otorgados de forma gratuita con cargo al presupuesto de la Procuraduría, en consideración y apoyo a los usuarios del servicio eléctrico.

“Miles de mexicanas y mexicanos han sufrido el deterioro en la economía, afectando al sector empresarial, comercial y a las familias, que vieron disminuidos o anulados sus ingresos y demás efectos negativos que esto conlleva en todos los ámbitos de la vida y ante la falta de sensibilidad por parte de este gobierno y de la Comisión Federal de Electricidad, se plantea esta solución para buscar una solución a dichos cobros excesivos”, explicó el senador.

Rementería del Puerto, añadió que tan solo en el Estado de Veracruz, ha habido muchos casos y reclamos ante los cobros excesivos del servicio de luz, es por ello que en su iniciativa busca que cuando las personas acudan a la PROFECO, sea la propia CFE la que sugiera una propuesta para evitar el inicio del procedimiento, sin que el usuario tenga la posibilidad de conocer si dicha propuesta de cobro es justa o injusta.

Cobros excesivos de la CFE van en aumento en Veracruz

“Cómo se le pide a la gente que se queden en sus casas, si no hay apoyos, no hay atención médica suficiente, y los servicios como el de la energía eléctrica, suben sus tarifas, hemos sido testigos de que miles de personas han alzado la voz para denunciar un incremento considerable en el total a pagar en sus recibos de luz, que si bien podría ser con motivo del aislamiento por el coronavirus, pero no se justifican los incrementos indiscriminados en los recibos de luz” añadió.

“Muchos ciudadanos y puedo hablar particularmente de Veracruz, no tienen para pagar su recibo de Luz, es momento de que el gobierno voltee a ver los intereses de la gente, necesitamos a través de un instrumento legal, que puedan defender a los ciudadanos ante los abusos que comete CFE día a día, es urgente que Morena acabe con esa contradicción, donde dicen que apoyan a la gente, pero no es así”, concluyó.

