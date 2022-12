*Norte aun con rachas de 80 km/h

*Posibles efectos de heladas moderadas a fuertes, cencellada en montañas, probabilidad de caída de nieve o aguanieve en partes altas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote



El frente frío 19 ha recorrido con rapidez el territorio veracruzano, y a las 19:00 horas de este viernes 23 de diciembre el análisis del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Protección Civil del estado lo ubicaba cruzando la Península de Yucatán, sin embargo la masa fría de origen ártico mantendrá efectos de lluvias, viento del norte aun fuerte y marcado descenso en la temperatura en la entidad durante el fin de semana.

Indicó que a su paso ha favorecido el aumento de nublados y condiciones de nieblas, lloviznas y lluvias con acumulados de 100 milímetros, especialmente en la zona sur.

En tanto el viento del norte registró la tarde del viernes rachas máximas de 116 kilómetros por hora en la estación meteorológica del recinto portuario de Veracruz (Asiponaver), y algunas estimadas de 50 a 60 kilómetros en la región de Xalapa-Misantla.

El pronóstico indica que este sábado la masa ártica provocará aún viento del norte de 65 a 85 kilómetros por hora en la costa, nieblas y ambiente frío a muy frío en el estado, con valores bajos de temperatura, principalmente en la zona norte y regiones de montaña.

Se prevé que durante la madrugada y amanecer las temperaturas mínimas pueden ser inferiores a los 5 grados en zonas del norte y centro, mientras en la costa central y el sur las mínimas estarían por debajo de los 17 grados.

Pronostican Nochebuena fría en Veracruz

Te puede interesar:

Según las previsiones, al mediodía de este mismo sábado la temperatura máxima podría presentar valores por debajo de los 12 grados en la zona norte y partes de la región montañosa central; mientras que en la costa central y porción sur serían inferiores a los 21 grados.

El Sistema Meteorológico recomienda a la población y autoridades poner especial atención en cuencas desde el Pánuco al Colipa, así como en la región montañosa central, incluyendo regiones de Xalapa y Orizaba.

Por todo lo anterior, se esperan afectos de heladas moderadas a fuertes, posible cencellada en montañas, probabilidad de caída de nieve o aguanieve en partes altas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote, así como reducción de la visibilidad y caminos resbaladizos.

Ante ello, la Secretaría de Protección Civil del estado recomienda abrigarse bien, si es posible con varias capas, no salir de casa si no es necesario, cubrir nariz y boca para no respirar aire frío.

Si se utiliza anafre, brasero, leña o carbón para mitigar el frío sugieren que sea con una ventilación adecuada para que el humo pueda salir al exterior.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ