Programa Emergente de Vivienda generará empleos en el Sur de Veracruz, donde cerca de 100 mil empleos para albañiles, carpinteros, fontaneros, herreros, pintores y otros trabajadores de la industria de la construcción en nueve Municipios en la entidad serán beneficiados, reiteró el Delegado de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Las ciudades que recibirán apoyos para este programa son: Xalapa, Córdoba, Minatitlán, Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Soteapan, Oluta y Sayula de Alemán, en las que se realizarán 21 mil 500 acciones, con beneficio directo a miles de familias con una dispersión de más de mil 200 millones de pesos.

El funcionario Huerta destacó que el Programa de Vivienda ya se encuentra operando en las ciudades mencionadas, mientras que el Programa de Mejoramiento Urbano comenzará a aplicarse en el transcurso del próximo año.

Destacó que los beneficiarios son los que se inscribieron en el padrón levantado en el censo del Bienestar de fines de 2018 y principios de 2019 y el propósito no sólo es beneficiar a quienes reciben el apoyo, sino a los que van a tener empleo al realizar estas obras.

“La demanda ya la tenemos cubierta, y los requisitos fueron contar con certeza jurídica, es decir el subsidio que va a aplicarse se haga en un terreno legal, que no tiene riesgo y que los niveles de ingreso de la población que lo recibe no rebasen los 5 salarios mínimos diarios, inclusive sumando los de toda la familia, que no sean arriba de los 10 mil pesos mensuales donde se van a realizar estas acciones de vivienda”, agregó.

Empleos en el Sur de Veracruz serán a través de programas federales

Por otro lado, informó la culminación del operativo de pago de pensiones a Adultos Mayores y Personas con Discapacidad para continuar con los programas de Becas “Benito Juárez” y Producción para el Bienestar; además, entró en fase final el pago de Créditos a la Palabra y se intensifica la dispersión de pagos de Tandas del Bienestar, éstos últimos son parte del esquema de recuperación económica planteado por el Presidente de la República.

