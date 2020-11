Propietarios de un rancho en Acajete denuncian que Profepa ignora denuncias por tala clandestina que afectan flora y fauna.

Xalapa, Ver.- Propietarios del rancho La Angostura, ubicado en la comunidad Dos Veredas, municipio de Acajete, denunciaron que de forma ilegal ha sido objeto de tala clandestina esa zona.

En conferencia de prensa, Alberto, hermano del propietario del lugar Raymundo Méndez Vargas, denunció que ha sido objeto de tala ilegal por parte de Jorge de Jesús Benítez Bretón, quien presuntamente ha talado aproximadamente cuatro hectáreas y quien alega ser propietario de un terreno aledaño, pero tala el de su propiedad.

“Nosotros lo hemos estado reportando ante las autoridades municipales y del estado. Fuimos a Profepa, a Conafor y nos mandaron a Semarnat, luego otra vez a Profepa, sin soluciones”, indicó el agraviado.

Expuso que solicitó por escrito a la Semarnat si habían autorizado algún permiso de aprovechamiento a inicios de este año y la respuesta fue que no se autorizó ningún permiso, en el rancho de 29 hectáreas.

“Profepa no está haciendo su trabajo, José Antonio Huerta no está haciendo tampoco el suyo, no está atendiendo nuestro caso. Lo que pedimos es que realmente hagan su trabajo. No nos dan información”, reprochó.

Profepa se hace “ojo de hormiga” ante tala clandestina en Acajete

Dijo que incluso mandaron inspectores en semanas pasadas, pero los mandaron precisamente con quien está cometiendo la tala clandestina, por lo que los llevó a otro predio que no está afectado.

De manera que está solicitando una nueva inspección a su rancho y no le den más largas.

Te puede interesar:

“Nosotros estamos en plena disposición para llevarlos al lugar, porque dicen que no saben llegar. Les hemos dado las herramientas, tenemos fotos, videos, les hemos dado las coordenadas, un croquis. Profepa no está llevando a cabo su trabajo”, criticó e indicó que por la tala clandestina se está afectando tanto flora como fauna del lugar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.