*La falta de precisión en la firma del T-MEC provoca confusión en el intercambio comercial

Productores mexicanos de maíz, trigo y sorgo exigen al gobierno “trato igual” al que reciben los agricultores de Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio (ahora T-MEC).

Al respecto el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, Álvaro Bours, expuso que hay una negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de reconocer el trabajo y esfuerzo de los productores de granos básicos, particularmente de maíz, trigo y sorgo de las regiones noroeste y noreste, actualmente en proceso de cosecha.

Ante ello, señaló que en los próximos días sostendrán reuniones con productores y representantes de los estados de Sinaloa, Sonora, Valle de Mexicali y de Tamaulipas, para analizar estrategias y acciones con el gobierno federal “porque no podemos cruzarnos de brazos”.

Consideró urgente tomar decisiones ante la necesidad de comercializar las cosechas, algunas en bodegas, como en el sur de Sonora (trigo), y otras a campo abierto en Sinaloa (maíz) y Valle de Mexicali (trigo), así como el sorgo en Tamaulipas.

En conferencia de prensa virtual, el dirigente señaló que con la firma del Tratado de Libre Comercio, se incluyeron en la mesa de trabajo los granos básicos, como trigo, maíz y sorgo.

Productores mexicanos exigen igual trato que otorgan gobiernos de EU y Canadá

“Al incluirlos en el tratado en 1994, dijo, “nos pusieron a competir con los ‘monstruos del norte’, como son Canadá y Estados Unidos, donde casi todo lo tienen: agua, tierras de calidad, tecnologías e insumos modernos”.

Obviamente, sostuvo, no podemos competir con ellos en costos de producción y, de igual manera, con una serie de subsidios que los gobiernos de EU y Canadá otorgan a sus productores.

“El mismo presidente de México lo ha dicho muchas veces y lo reconoce: que los agricultores norteamericanos son ampliamente subsidiados”.

Expuso que al firmar el TLCAN, se crearon esquemas, programas, políticas públicas para equipararlos en caso de que pasara lo que está pasando en este momento, como es la caída de los precios internacionales de esos granos básicos”, puntualizó.

Nuestros granos son cotizados en la Bolsa de Chicago, y a eso se atienen muchos que desconocen los mecanismos de variabilidad. Actualmente cayeron en un 30 por ciento, por razones de vaivenes de sus propias economías, mientras que nuestros costos aumentaron el mismo nivel de 30 por ciento; aquí no hay ninguna compensación.

“Simple y sencillamente no tenemos recursos para cubrir el aumento de los costos de producción”, argumentan funcionarios del gobierno mexicano.

Consideró que la consecuencia de estos desequilibrios en los precios internacionales, va a repercutir en carteras vencidas.

Los productores mexicanos no podremos cumplir nuestros compromisos financieros, sobre todo al desaparecer la banca oficial, la Financiera para el Desarrollo Rural, que daba certidumbre a la agricultura mexicana, señaló el dirigente.

Lo que sigue, añadió Álvaro Bours, es que, ante la falta de una política pública que dé seguridad y certidumbre a los productores, algunos han entrado en una etapa de desesperación por colocar sus cosechas. Ante la falta de reglas claras, “las podrían vender al mejor postor”, con pérdidas irreparables.

“Esta situación no se presentaba desde la cosecha de 1990-91, de ver el grano en bodegas e incluso a la intemperie, y no tener un precio y un comprador. Sí, hace más de 30 años que no enfrentábamos esta situación”, matizó.

