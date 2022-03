Productores de caña toman bodegas de Zucarmex en todo el país

El presidente de la Asociación de Productores de Caña de la CNPR, Rogelio Mancilla Reyes, y el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Mahuixtlan, Juventino Reyes Jacome explicaron que está manifestación se realiza de manera simultánea en instalaciones de Zucarmex en diversas partes del país.

Señalaron que la inconformidad es porque los empresarios de la agroindustria Zucarmex incumplieron con exportar azúcar a Estados Unidos y ahora hay “sobre almacenaje”.

“Los empresarios no cumplen con los cupos que les están solicitando, tienen que mandar el azúcar para que esto se regularice, no estamos hablando de precios, estamos hablando de que no han hecho la exportación”, explicaron.

