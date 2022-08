Productores de café en alerta por brote de roya en Veracruz

El 50 por ciento de la producción de café veracruzano corre riesgo de perderse por la presencia de la roya de café, pues en las plantas infectadas provoca que los granos no maduren y con ello la cosecha se pierda.



El integrante del Consejo Regional de Café de Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, señaló que hay reuniones permanentes con productores del estado y según las estimaciones hasta el 30 por ciento de las más de 80 mill hectáreas sembradas pueden tener esa enfermedad del cafeto.

“Está un avance en la infestación de un 30 por ciento, eso es un asunto muy importante (…) Los productores corren el riesgo de perder el 50 por ciento de su producción”.



Pese a ello, lamentó que las autoridades federales y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) apenas hayan destinado 2 millones de pesos para acciones de prevención en cafetales de la entidad veracruzana.



Lo anterior pues consideró que con esa cantidad representa apenas una tercera parte de lo que se requiere para poder tener una vigilancia y prevención adecuadas.



Agregó que hasta ahora han detectado plantas de café con roya en Tlapacoyan, Coatepec, Zongolica, Emiliano Zapata, Cosautlán de Carvajal, Huatusco, pero que la previsión es que afecte al 30 por ciento de las hectáreas que están sembradas en la entidad veracruzana.

Te puede interesar:



El caficultor también reconoció que hay productores que no se han preparado para evitar esta enfermedad, en ocasiones por el alto costo de los productos para combatir la roya, que van desde los 500 hasta los 3 mil pesos por litro.



Señaló que para que la aplicación del producto contra la hora funcione se deben aplicar en cuanto ocasiones; la primera debe aplicarse entre mayo y junio; la segunda entre julio y agosto; una tercera en octubre-noviembre.



Incluso, indicó que se debe aplicar una cuarta dosis del producto durante diciembre y enero, aunque afirmó que muchos productores no la aplican porque están ocupados con la cosecha.



Y agregó que contrario a lo que se creía anteriormente, la roya ahora puede afectar a todas las variedades de café y no únicamente a la arábica como se decía.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ