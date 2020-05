A la ciudadania en general 🙏

Les comparto a todos la siguiente información y con el fin de seguir siendo congruentes en lo que venimos haciendo desde que empezó la pandemia los resultados que acabo de recibir. Así mismo les informo que no está reflejado en la plataforma porque nos acaban de entregar resultados… espero contar con su colaboración para tomar las medidas necesarias y evitar la propagación del virus. Lamentablemente salimos ¡positivos! y con ayuda de Dios vamos a seguir en recuperación 🙏POR FAVOR no hagamos caso a especulaciones, no estamos ocultando información, pero antes de salir a dar un mensaje nos ponemos a consultar a secretaria de salud para no falsear en datos, y mucho menos salir a dar diagnósticos que pueden atraer problemas en la ciudadanía.

