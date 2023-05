El Ayuntamiento de Coatzacoalcos que preside Amado Cruz Malpica en coordinación con Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), brindó el Curso de Manejo de Aves de Postura y el Curso de Manejo de Acuacultura a alrededor de 200 personas del área periurbana de Coatzacoalcos.

El objetivo fue motivar a la población de las zonas vulnerables a retomar la práctica de estas actividades productivas de traspatio que les permita ser autosustentables para generarse un ingreso y que las familias tengan en su mesa alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos.

El presidente Amado Cruz dijo que es un compromiso de su administración impulsar este tipo de acciones en áreas periurbanas para reforzar la seguridad alimentaria, con el apoyo de dependencias estatales como la Subsecretaría de Ganadería Pesca y la Dirección de Desarrollo Rural.

El director de Desarrollo Agropecuario, Rutilio de Dios Ramos, explicó que ayer miércoles, el Curso de Manejo de Aves de Postura se impartió en la Unidad Deportiva La Alameda a amas de casa de las colonias Ampliación Santa Rosa y Fertimex; y este jueves, en el Centro de Desarrollo Comunitario de Nueva Calzadas.

“Estamos armando grupos con señoras que se están dedicando a la incubación de pollitos, ellas ya están trabajando y por tal motivo, el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Desarrollo Rural nos está apoyando para brindar esta capacitación; los acercamos a las colonias para que no tengan que trasladarse a otros lugares y tengan que invertir en el transporte”, comentó.

Respecto al Curso de Manejo de Acuacultura, el funcionario municipal expresó que ayer se presentó en la primaria Benito Fentanes de la congregación Las Barrillas, donde se contó con la participación de amas de casa, pescadores, los hijos de pescadores y bachilleres; y hoy jueves, se realizó en la ETI 73 de Villa Allende.

Preparan a amas de casa y pescadores en manejo de aves de postura y acuacultura

Preparan a amas de casa y pescadores en manejo de aves de postura y acuacultura

“Es acuacultura de traspatio lo que estamos implementando, porque a veces no podemos ir a pescar, no podemos salir a altamar porque no tenemos lancha, pero sí tenemos un espacio donde poner una alberca para desarrollar esta actividad”, dijo.

Rutilio de Dios Ramos señaló que, en caso de estar interesados en algunos de estos cursos, acudir a la oficina agropecuaria ubicada en el Anexo al Palacio Municipal para que se inscriban.

Asimismo, agradeció a los funcionarios de la Sedarpa, al extensionista de la Sub Secretaría de Ganadería y Pesca, Herminio Ramírez López, quien estuvo a cargo del Curso de Aves de Postura; y a los biólogos de la Dirección General de Desarrollo Rural, Apolinar García Hoyos y Fortino de la Cruz, los cuales coordinaron el de acuacultura.

A la capacitación también asistieron el regidor Primero, Isidro Enrique Villegas García; la directora de Atención y Participación Ciudadana, Tania Pamela Mijares; la directora del IMM, Rocío Espinoza Chevez; y el subdirector de la DIMUDE, Carlos Esquivel Olmedo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ